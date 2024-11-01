TUSAŞ saldırganının ağabeyi belediyede güvenlik amiriymiş

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kadın teröristin ağabeyi Davut Alçiçek'in belediyede çalıştığı haberini alınca ağabey Alçiçek'le tüm ilişiğin kesildiğini belirtti. Alçiçek'in 1 Mayıs 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başladığını bildiren Yıldız, taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarını belirleyen 696 Sayılı Karar Hükmünde Kararname'nin ardından 1 Nisan 2018'te belediye şirketine giriş yaptığını kaydetti. Yıldız, silahlı özel güvenlik Alçiçek'in işine 28 Ekim'de son verildiğini açıklayarak, "Milletimizin birliğine ve beraberliğine yapılmış bu hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.