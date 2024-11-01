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TUSAŞ saldırganının ağabeyi belediyede güvenlik amiriymiş

TUSAŞ saldırganının ağabeyi belediyede güvenlik amiriymiş

04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Davut Alçiçek
Davut Alçiçek

TUSAŞ’a saldırı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olduğu ortaya çıkan ağabeyi D.A.'nın işine son verildi. Belediye D.A.’nın Nisan 2018'te belediye şirketine giriş yaptığını açıkladı.

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi işten çıkarıldı.


Mine Sevjin Alçiçek

TÜM İLİŞİĞİ KESİLDİ

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kadın teröristin ağabeyi Davut Alçiçek'in belediyede çalıştığı haberini alınca ağabey Alçiçek'le tüm ilişiğin kesildiğini belirtti. Alçiçek'in 1 Mayıs 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başladığını bildiren Yıldız, taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarını belirleyen 696 Sayılı Karar Hükmünde Kararname'nin ardından 1 Nisan 2018'te belediye şirketine giriş yaptığını kaydetti. Yıldız, silahlı özel güvenlik Alçiçek'in işine 28 Ekim'de son verildiğini açıklayarak, "Milletimizin birliğine ve beraberliğine yapılmış bu hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.



#tusaş
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