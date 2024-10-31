İki teröristin rotası netleşiyor

TUSAŞ’a yönelik hain saldırıda etkisiz hale getirilen iki teröristin Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye girişlerine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Güvenlik kaynaklarının yürüttüğü incelemelerde izlenen rotanın belirlenmesine devam edildiği aktarılırken teröristlerce tercih edilen güzergah ile ilgili vatandaşların ihbarlarının da soruşturmanın seyrine katkı sağladığı belirtildi.





PARAMOTOR AFRİN BÖLGESİNDEN

Edinilen bilgilere göre, Asya Ali kod adlı Ali Örek ile Rojger Helin kod adlı Mine Sevjin Alçiçek isimli teröristler, yanlarında bir ekip ile Suriye sınırında bulunan Afrin’e bağlı Raco kasabasında paramotor teçhizatı edinerek Hatay’da yer alan Nur Dağları bölgesindeki Amanos Ormanları'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada saldırganların "Suriye’den bir sızma hareketi" ile Türkiye'ye girdiklerini söylemişti.





DOĞANŞEHİR’E NASIL ULAŞILDI?

Burada vakit kaybetmeden yerleşim bölgesine hareket eden teröristlerin bölge insanı tarafından fark edilmemesi amacıyla fizibilite değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. Teröristler onlara eşlik edenlerle birlikte Osmaniye Düziçi bölgesinden Kahramanmaraş Pazarcık yönüne kara yolu ile ilerledi. Teröristlerin buradan Malatya Doğanşehir’e bağlı Erkenek bölgesine ulaştıkları aktarıldı. Buraya ulaşım esnasında farklı bir ulaşım aracı tercih edip etmediği netleşmezken Hekimhan üzerinden önce Sivas’a ulaştıkları ardından buradan Ankara’ya hareket ettikleri yönünde çok sayıda bulgunun olduğu kaydedildi. Güvenlik kameralarında 2 teröristin Sivas’tan Ankara'ya gitmek için otobüsleri

araştırmak üzere birkaç otobüs yazıhanesini gezdiği belirtildi.





EYLEM BİRİMİNE ULAŞMAK İÇİN FARKLI ROTA

Terör eylemi gerçekleştirme mekanizmasına sahip oluşumun saldırıyı anlık olarak değil uzun bir süredir planladığı kaydedildi. Bu istihbaratı göz önünde bulunduran güvenlik uzmanları, canlı bomba olma amacıyla Türkiye’ye sızan bu teröristlerin planlayıcı değil uygulayıcı olduklarına dikkat çekti. 2 teröristin yurt içindeki güzergahı üzerinde onlara plan, proje ve kroki konusunda taktik ve stratejiyi aktaran bir birimin olduğu ifade edildi. Teröristlerin yurt içinde kontrol noktalarını aşabilmek amacıyla alternatif güzergahları belirlediği ve buna uygun olarak yolu uzattıkları kaydedildi.





Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Yaralıların durumu iyi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Memişoğlu, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.















