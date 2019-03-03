Tutmasalar dövecek

Akşener’e, Balıkesir’de partiden dışlandıklarını, küskünler oluştuğunu anlatan Özgül Yiğit, İsmail Ok’un bir anda üzerine yürümesiyle neye uğradığını şaşırdı. “Ne oluyor” diyerek Yiğit’e yönelen Ok’u partililer tuttu. Yiğit’in tepki göstermesi üzerine Ok “Görüşeceğiz” diyerek partili kadını tehdit etti.
Daha önce Özgül Yiğit’e adaylıktan çekilmesi konusunda baskı yapan Ok, 9 Nisan 2010’da da gazeteci Rahmi Göçer’i röportaj için geldiği belediyede darp etmiş, “kasten adam yaralamak” suçundan 6 ay hapis cezası almıştı.