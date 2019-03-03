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POLİTİKA

Tutmasalar dövecek

İyi Parti (İP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, Genel Başkan Meral Akşener’in de bulunduğu programda partili Özgül Yiğit’in üzerine yürüdü.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Özgül Yiğit (Soldan 2)
Özgül Yiğit (Soldan 2)

Akşener’e, Balıkesir’de partiden dışlandıklarını, küskünler oluştuğunu anlatan Özgül Yiğit, İsmail Ok’un bir anda üzerine yürümesiyle neye uğradığını şaşırdı. “Ne oluyor” diyerek Yiğit’e yönelen Ok’u partililer tuttu. Yiğit’in tepki göstermesi üzerine Ok “Görüşeceğiz” diyerek partili kadını tehdit etti.

İsmail Ok

Daha önce Özgül Yiğit’e adaylıktan çekilmesi konusunda baskı yapan Ok, 9 Nisan 2010’da da gazeteci Rahmi Göçer’i röportaj için geldiği belediyede darp etmiş, “kasten adam yaralamak” suçundan 6 ay hapis cezası almıştı.

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