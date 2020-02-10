Üç kardeşi ihmal mi öldürdü?

Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (5) kardeşlerin ölümünde itfaiye görevlilerini suçlayan aile, yangına geç müdahale edildiğini ileri sürmüş, acılı baba Süleyman Altınbaş “Zamanında merdivenli, sepetli itfaiye aracı getirseler çocukları camı kırıp alırlardı” derken, anne Cemile Altınbaş ise “Gelen itfaiyelerin merdiveni yok, suyu yok, oksijen tüpü boş olunca kurtaramadılar” diye tepki göstermişti. Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı 3 kardeşin ölümünde ihmal olup olmadığı yönünde soruşturma başlattı. Savcılığın, itfaiyenin olayı haber aldığı andan itibaren ne kadar sürede olay yerine intikal ettiği, görgü tanıklarının beyanlarında geçen ihmalkarlığın olup olmadığı yönünde inceleme yaptığı ve görüntüleri derlediği kaydedildi.