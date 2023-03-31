'Üç yılımız çok zor ve sancılı olacak' itirafında bulunan İYİ Partili Tanrıverdi: Herkesi memnun etmek mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, Millet İttifakı'nın ilk dönemlerinin çok sancılı olacağını söyledi.
YSK’nın, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, siyasi aktörlerden dikkat çeken mesajlar geliyor. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'nın ilk dönemlerinin çok sancılı olacağını söyledi.
İYİ Partili Tanrıverdi: Herkesi memnun etme şansınız yok
Tanrıverdi'nin itiraf niteliğinde olan açıklamaları şu şekilde: