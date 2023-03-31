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'Üç yılımız çok zor ve sancılı olacak' itirafında bulunan İYİ Partili Tanrıverdi: Herkesi memnun etmek mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. "Üç yılımız çok zor olacak. Çok sancılı olacak." diyen Tanrıverdi, "Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak." ifadesini kullandı. Tanrıverdi, herkesi memnun etmenin mümkün olmadığını söyledi.

11:21 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, Millet İttifakı'nın ilk dönemlerinin çok sancılı olacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, Millet İttifakı'nın ilk dönemlerinin çok sancılı olacağını söyledi.

YSK’nın, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, siyasi aktörlerden dikkat çeken mesajlar geliyor. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'nın ilk dönemlerinin çok sancılı olacağını söyledi.

İYİ Partili Tanrıverdi: Herkesi memnun etme şansınız yok

Tanrıverdi'nin itiraf niteliğinde olan açıklamaları şu şekilde:

"Üç yılımız çok zor olacak. Çok sancılı olacak. Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak. Herkesi memnun etme şansınız yok. Siz evinizde üç çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz? Anne evde yemek yapıyor. Üç tane ayrı çocuğu var. Biri 'Çok güzel olmuş' diyor oturuyor yiyor. Öbürü 'Başka bir şey yok muydu' diyor. Öbürü 'Ben bunu yemem diyor' masadan kalkıyor."


#Hikmet Tanrıverdi
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
12 dakika önce
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