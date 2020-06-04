Üc yüz yirmi beş teröriste sınır dışı: Tahliye uçuşlarında teröristler deport edildi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sınırların kapatılması ve yurt dışı uçuşların durdurulması nedeniyle deport işlemleri azaldı. Ancak Türkiye, yabancı teröristleri sınır dışı etme kararlılığını bu süreçte de sürdürdü. Türkiye, salgın nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşları için tahliye operasyonları gerçekleştirdi. Söz konusu tahliye uçuşlarıyla geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancı teröristler de sınır dışı edildi.

TAHLİYE UÇUŞLARIYLA DEPORT

Son olarak, İçişleri Bakanlığınca işlemleri tamamlanan 12 Finlandiya vatandaşı geçtiğimiz hafta sonu ülkesine sınır dışı edildi. Ayrıca Alman uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı da tahliye uçuşuyla deport edildi.

325 TERÖRİST GÖNDERİLDİ

Böylece yabancı terörist savaşçıların sınır dışı sürecinin başladığı 11 Kasım'dan bu yana 325 terörist kendi ülkesine ya da üçüncü bir ülkeye gönderildi. Geri gönderme merkezlerinde tutulan diğer teröristlerin sınır dışı işlemlerinin, önümüzdeki süreçte yurt dışı uçuşları ile sınırların açılmaya başlamasıyla hızlanacağı bildirildi.