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POLİTİKA

Üc yüz yirmi beş teröriste sınır dışı: Tahliye uçuşlarında teröristler deport edildi

Türkiye’nin yakaladığı yabancı teröristlerin sınır dışı işlemine koronavirüs sürecinde de devam edildi. Türkiye, farklı ülkelerdeki vatandaşlarını getirmek için yaptığı tahliye uçuşlarıyla teröristleri de deport etti. 11 Kasım’dan bu yana 325 deport edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sınırların kapatılması ve yurt dışı uçuşların durdurulması nedeniyle deport işlemleri azaldı. Ancak Türkiye, yabancı teröristleri sınır dışı etme kararlılığını bu süreçte de sürdürdü. Türkiye, salgın nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşları için tahliye operasyonları gerçekleştirdi. Söz konusu tahliye uçuşlarıyla geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancı teröristler de sınır dışı edildi.

TAHLİYE UÇUŞLARIYLA DEPORT

Son olarak, İçişleri Bakanlığınca işlemleri tamamlanan 12 Finlandiya vatandaşı geçtiğimiz hafta sonu ülkesine sınır dışı edildi. Ayrıca Alman uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı da tahliye uçuşuyla deport edildi.

325 TERÖRİST GÖNDERİLDİ

  • Böylece yabancı terörist savaşçıların sınır dışı sürecinin başladığı 11 Kasım'dan bu yana 325 terörist kendi ülkesine ya da üçüncü bir ülkeye gönderildi. Geri gönderme merkezlerinde tutulan diğer teröristlerin sınır dışı işlemlerinin, önümüzdeki süreçte yurt dışı uçuşları ile sınırların açılmaya başlamasıyla hızlanacağı bildirildi.

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