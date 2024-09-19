Uçak arızalandı toplantı ertelendi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'nun, Finlandiya'da yeni bir karargah kuracağını ve kurulacak bu karargaha İsveç ve Finlandiya'nın liderlik etmesini teklif ettiğini belirtti. Finlandiya Başbakanı Orpo da Ukrayna'yı, Rusya karşısında desteklemeye devam edeceklerini belirterek "Ukrayna'nın Rusya'nın acımasız ve yasa dışı saldırı savaşına karşı kendini savunmasını desteklemek en büyük önceliğimizdir" dedi.