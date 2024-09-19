Uçak arızalandı toplantı ertelendi

Türkiye ve İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı, İsveçli bakanları taşıyan uçaktaki arıza nedeniyle ertelendi.
Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde dün gerçekleştirilecek “Güvenlik Mekanizması” toplantısı ertelendi. Türkiye'nin, NATO üyeliğine şartlı onay verdiği İsveç, terörle mücadelede atacağı adımlar konusunda Ankara’ya taahhütte bulunmuştu. Söz konusu taahhütlerde sağlanan ilerlemelerin masaya yatırılacağı Güvenlik Mekanizması dün ilk toplantısını yapacaktı. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer'ı taşıyan uçak, Polonya üzerinde arızalandı. Bunun üzerine İsveç heyeti durumu Ankara’ya iletip ülkelerine döndü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Ankara’da yapılacak toplantı, ileri bir tarihe ertelendi. Toplantının ne zaman yapılacağı konusunda ilgili bakanlıklar çalışma yürütüyor.