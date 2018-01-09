Uçakta kaçak var

İstanbul-Atatürk Havalimanı’nda uçağa biletsiz binen bir yolcu yakalandı. Havalimanında güvenlik zafiyetini gözler önüne seren olay dün sabah yaşandı. İç Hatlar Terminali’ne gelen R.K., bileti olmamasına rağmen tüm kontrol noktalarını geçerek arındırılmış salona ulaştı. Eski sabıkalı olan yolcu, son kontrolleri yapan Çelebi Yer Hizmetleri görevlilerini de atlatarak, Onur Air’in saat 09.00’da hareket edecek Antalya uçağına bindi.

BİR YANLIŞLIK OLMUŞ

Ancak kaçak yolcu, burada hostes engeline takıldı. Uçakta sayım yapan kabin ekibi bir yolcunun fazla olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde, R.K.’nin uçağa biletsiz bindiği tespit edildi. Çağrılan polis ekipleri, biletsiz yolcuyu uçaktan indirdi. Gözaltına alınarak Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği’ne götürülen R.K., “Ben eski bir mahkumum. Antalya’ya gidecektim. Kötü bir niyetim yoktu. Bir yanlışlık oldu” dedi.

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11 ÇALIŞAN SORGULANDI

Yapılan araştırmada ilginç bir detay dikkat çekti. R.K.’nın, daha önce saat 07.35'te kalkacak THY uçağına kaçak binmeye çalışırken gözaltına alındığı, idari para cezası kesilerek serbest bırakıldığı öğrenildi. Aprona çıkarak oradan uçağa bindiği tespit edilen R.K.’ya yardımcı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde 11 havalimanı çalışanının ifadesine başvuruldu. Yolcunun İç Hatlar Terminali’nden geçerek, uçağa nasıl bindiği araştırılıyor.