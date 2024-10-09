Ukrayna için ikinci barış zirvesinde

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş ve Türkiye-Ukrayna arasındaki son durumları değerlendirdi. Eylül ayında Ukrayna tarafından organize edilen bazı etkinliklerde Türkiye'nin de yer aldığını belirterek, ikinci kez bir Barış Zirvesi düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Bodnar, zirvenin amacının Ukrayna'da adil bir barış sağlanması olduğunu belirtti. Türkiye'nin barış sürecindeki rolünün önemine değinen Bodnar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırım’ın işgalden kurtulması için yaptığı çalışmalardan dolayı minnettarlıklarını ifade etti. Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını doğu cephesinde sürdürdüğünü ve bazı yerleşim yerlerinde şiddetin arttığını belirten Bodnar, Rusya'nın ilerleme sağladığı bölgelerdeki işgal oranının binde bir seviyelerinde olduğunu ifade etti.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş ve Türkiye-Ukrayna arasındaki son durumları değerlendirdi.
RUSYA BAŞARISIZ OLDU
Büyükelçi Bodnar, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını doğu cephesinde sürdürdüğünü ve bazı yerleşim yerlerinde şiddetin arttığını belirten Bodnar, Rusya'nın ilerleme sağladığı bölgelerdeki işgal oranının binde bir seviyelerinde olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE UKRAYNA STRATEJİK ORTAKLIĞI
KIRIM İÇİN ERDOĞAN DEVREDEYDİ
Kırım Tatar Meclis Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik baskıları artırdığını belirtti. Celal, Kırım'daki siyasi mahkum sayısının 220 olduğunu ve bunlardan 132'sinin Kırım Türkü olduğunu açıkladı. Ayrıca, kendisinin de 2021'de tutuklandığını ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti. Celal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi ve diğer siyasi mahkumlar için defalarca girişimlerde bulunduğunu belirterek, Türkiye ve Ukrayna'nın desteği sayesinde serbest bırakıldıklarını söyledi.
KIRIM’DA DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
Nariman Celal, Kırım'ın 2014'teki işgalinden sonra Rusya’nın demografik yapıyı değiştirdiğini belirtti. Rusya’nın, 800 binden 1 milyona kadar vatandaşı Kırım'a zorla taşındığını ve bu kişilerin Rus vatandaşlığı almaya zorlandığını açıkladı. Celal, işgal edilen topraklarda uluslararası yasalar gereği seferberlik ilan edilmesinin yasak olduğunu, ancak Rusya’nın bu kurallara uymadığını vurguladı.