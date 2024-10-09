Ukrayna için ikinci barış zirvesinde

Büyükelçi Bodnar, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını doğu cephesinde sürdürdüğünü ve bazı yerleşim yerlerinde şiddetin arttığını belirten Bodnar, Rusya'nın ilerleme sağladığı bölgelerdeki işgal oranının binde bir seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Sibiga, göreve geldikten sonra tebrik eden ilk mevkidaşı Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. İki ülkenin liderleri Birleşmiş Milletler zirvesinde de görüşme fırsatı buldu. Bu görüşmelerle Ukrayna'nın yeniden inşasında ilerleme kaydedildi"

Sibiga, göreve geldikten sonra tebrik eden ilk mevkidaşı Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. İki ülkenin liderleri Birleşmiş Milletler zirvesinde de görüşme fırsatı buldu. Bu görüşmelerle Ukrayna'nın yeniden inşasında ilerleme kaydedildi"

Kırım Tatar Meclis Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik baskıları artırdığını belirtti. Celal, Kırım'daki siyasi mahkum sayısının 220 olduğunu ve bunlardan 132'sinin Kırım Türkü olduğunu açıkladı. Ayrıca, kendisinin de 2021'de tutuklandığını ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti. Celal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi ve diğer siyasi mahkumlar için defalarca girişimlerde bulunduğunu belirterek, Türkiye ve Ukrayna'nın desteği sayesinde serbest bırakıldıklarını söyledi.