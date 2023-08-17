Ukrayna’dan ‘Batı Almanya’ modeline ret

Rusya'nın Ukrayna topraklarını hedef alan işgal girişiminde 1,5 yıl geride kalırken, savaşın ne zaman biteceğine yönelik soruya net yanıt verilemiyor. Batı medyasında geçtiğimiz aylarda gündeme getirilen ve savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın toprak tavizi vermesi gerektiği savunulan "Doğu Almanya-Batı Almanya" modeline ise Kiev'in sıcak bakmadığı biliniyor.

Bilindiği üzere Soğuk Savaş döneminde ikiye bölünen Almanya'da, Batı Almanya 1955 yılında NATO'ya resmen üye olurken, Doğu Almanya Sovyet yönetimi altında bulunuyordu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceği açıklamasına rağmen, ilk kez bir toplantıda resmi bir makamdan söz konusu modeli hatırlatan bir açıklama geldi. Norveç gazetesi VG'nin haberine göre NATO Genel Sekreteri Özel Dairesi Direktörü Stian Jenssen'in Norveç'te düzenlenen bir oturumda yaptığı açıklamada Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakması halinde NATO üyesi olabileceğini ve savaşın sona erdirilebileceğini açıklaması, Ukrayna ile NATO arasında gerilime neden oldu.

3 ŞART ÖNE SÜRDÜ

NATO'nun üst düzey yetkilisinde gelen öneriye sert tepki gösteren Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak, “Putin ezici bir yenilgiye uğramaz, Rusya'daki siyasi rejim değişmez ve savaş suçluları cezalandırılmazsa, o zaman savaş mutlaka geri dönecek ve Rusya daha fazlasını isteyecektir” çıkışını yaptı. X sosyal medya platformundan da konuya ilişkin mesaj paylaşan Podolyak, "Savaşı bitirmek için Rusya'ya yönelik yaptırımların ağırlaştırılması, uluslararası alanda yalnızlaştırılması ve Ukrayna'ya silah tedarikinin artırılması ve hızlandırılması gerektiğini” belirtti. Öte yandan NATO'dan yapılan açıklamada da güvenlik ittifakının Ukrayna konusunda duruşunun değişmediği belirtilerek, "NATO'nun konumu net ve değişmedi. NATO liderlerinin temmuzdaki Vilnius zirvesinde yineledikleri gibi, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz" açıklaması yapıldı.

İlk gemi koridordan geçti

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından ayrıldığını açıklamasının ardından Ukrayna yönetimi Karadeniz'de ticaret gemileri için bir insani koridor açılacağını açıklamıştı. Kiev'den yapılan açıklamada, Odessa bölgesindeki bir limandan çıkan bir konteyner gemisi bu koridoru kullanarak denize açıldı. 23 Şubat 2022 tarihinden beri Ukrayna limanında olduğu belirtilen geminin kimliğinin Hong Kong bandıralı Joseph Schulte gemisi olduğu kaydedildi. Öte yandan ocak ayından bugüne 8,1 milyon ton Ukrayna tahılının Romanya limanlarından dünya pazarlarına açıldığı belirtildi.







