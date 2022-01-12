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POLİTİKA

Ülkücüleri Suriyelilere karşı provoke etmek isteyen Serkan İnci'ye Ülkü Ocaklarından tepki: Vizyonsuz sosyal medya solcusu

İnci Sözlük’ün sahibi Serkan İnci, sosyal medyadan Ülkücüleri Suriyelilere karşı provoke etmek istedi. Ülkücüleri sessiz kalmakla suçlayan İnci'ye Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan sert tepki geldi. Yıldırım, "Terör örgütü PYD/YPG’yi temizlemek adına binlerce Bozkurt mücadele ederken Ülkücüler nerede diye sormak akıl işi midir?" diyen Yıldırım, "Vizyonsuz, gündeme göre şekil alan sosyal medya solcuları gibi her şeyi eleştirerek ömür tüketmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülkücüleri Suriyelilere karşı provoke etmek isteyen Serkan İnciye Ülkü Ocaklarından tepki: Vizyonsuz sosyal medya solcusu
Serkan İnci

İnci Sözlük’ün sahibi Serkan İnci, Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Paylaşımlarında ülkeye hiçbir takibi yapılmayan Arap nüfusunun doldurulduğunu öne süren İnci, bu kişilerin güç gösterisinde bulunduklarını söyledi.

"BEN BÖYLE MİLLİYETÇİLİK GÖRMEDİM"

Buna karşın MHP ve Ülkücülerden ses gelmediğini ifade eden İnci, "Ben böyle milliyetçilik dünyada görmedim" dedi.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN SERT YANIT

İnci'ye Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan sert tepki geldi.

Sosyal medyadan İnci'ye cevap veren Yıldırım, "Bazı tipler var; canı isteyince, zoru görünce 'Nerede bu Ülkücüler?' der. Ülkücüler kendini gösterdiği zaman da 'Nasıl çamur atsak?' diye düşünürler." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkücüler; Karabağ 30 yıl sonra işgalden kurtulurken, Kapalı Maraş açılıp Kıbrıs’ta bağımsızlık mücadelesi verirken, Ayasofya yeniden ibadete açıldığında oradaydı ve bugün büyük oranda başarının sağlandığı terörle mücadelede en üstün gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Suriye’de güvenli bölge oluşturup onları bu alanlara yerleştirmek için, terör örgütü PYD/YPG’yi temizlemek adına binlerce Bozkurt mücadele ederken Ülkücüler nerede diye sormak akıl işi midir? Ülkücü mühendisler SİHA-İHA, yerli otomobil çalışmalarında mücadele ediyor. Teknolojide yeniliklere yön veriyor. TURKOVAC çalışmalarında yer alıyor. Vizyonsuz, gündeme göre şekil alan sosyal medya solcuları gibi her şeyi eleştirerek ömür tüketmiyoruz."

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