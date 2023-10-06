Üstüne alınan tedbir alsın

Ankara’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’nin mesajları sertleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığına dikkat çekti. Suriye’de bulunan tüm PKK tesislerinin Türkiye’nin meşru hedefi olduğu ilk kez vurgulanırken, üçüncü taraflara bu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

BU BİR HATIRLATMA

Terörle mücadelede en yetkili ağızlardan gelen uyarıları bölgeye dönük hava harekatları izlerken, açıkça isim verilmeyen çıkışın içeriğine ilişkin değerlendirmeler geliyor. Askeri kaynaklar, “PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimiz olduğunu her zaman söylüyoruz” kararlılığını yineledi. Dost ve müttefik ülkelere teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini hatırlatan kaynaklar, “Bu bir hatırlatmadır. Kim üzerine alınıyorsa, gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir” değerlendirmesinde bulundu.

KARA HAREKATI TEK SEÇENEK DEĞİL

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terör hedeflerine yönelik 1, 3 ve 4 Ekim’de düzenlenen harekatları hatırlatan kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkat çekti. Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten kaynaklar, tek hedeflerinin Türkiye’ye tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını belirtti.

Irak’tan kritik konuk

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi Türkiye’de. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in daveti üzerine Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Abbasi, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşılandı. İki bakan, törenin ardından önce baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantılarda bölgesel askeri ve savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları ele alındı. Iraklı bakana, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla işbirliğinin daha da ileri taşınmasının önemi ifade edildi.

Hedef Sincar ve Mahmur

Suriye ve Irak’ta PKK’nın tüm yapılarının meşru hedef olduğu açıklamasından sonra mesajın direkt adresleri tartışılıyor. Uzmanlar, terör örgütünün yoğun olarak yuvalandığı Sincar ve Mahmur’daki terör yuvalarının mutlaka dağıtılması gerektiğini belirtti. Bu iki noktanın yanı sıra Haseke ve Tel Rıfat bölgelerinin de kritik noktalar olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, örgütün Suriye-Irak bağlantısı kesilmediği takdirde Sincar’da yuvalanmanın devam edeceğini ifade etti. ABD’nin, Suriye’nin kuzeyi ile Irak’ın kuzeyini birleştirme çabasına da dikkat çeken uzmanlar, KYB Başkanı Bafıl Talabani’nin bu oyunda kritik rolde olduğunu, Ankara’nın bu yüzden Irak’ta istişarede bulunduğunu belirtiyor.







