​Uyuşturucuyla mücadelede anne timleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı “En iyi narkotik polis: anne” projesi kapsamında, her ilde anne grupları oluşturulacak ve illerin, ilçelerin ve mahallelerin temsilci anneleri olacak. 81 ile kapsayan sistem sayesinde anneler bilinçlendirilecek ve çocuğunun farkına varması sağlanacak. Böylece anneler çocuklarının uyuşturucu bataklığına düşmesinin önüne geçmiş olacak. Bakan Soylu, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla “En iyi narkotik polis: anne” projesini geçtiğimiz hafta hayata geçirdi. Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği projenin ayrıntılarına ulaşıldı.

HER İL, İLÇEYE TEMSİLCİ ANNE

Uyuşturuyla mücadale kapsamında narkotimler son yıllarda başarılı operasyonlara imza atarken, proje kapsamında anneler de sahaya inecek. Her ilde valilikler aracılığıyla küçük anne grupları oluşturulacak. Yine mahalle, ilçe ve il temsilcisi anneler belirlenecek. Böylece sistem 81 ili kapsayacak ve proje Türkiye genelinde tüm annelere ulaştırılacak.

ANNE BATAKLIĞA DÜŞMEDEN KURTARACAK

Oluşturulacak sistem kapsamında, düzenlenecek panellerle annelere eğitim verilecek. Yine online eğitimler de olacak. Bağımlı çocukların anneleri, tecrübelerini ve deneyimlerini uzman ve deneyimli kişilerle beraber ailelere aktaracak. Söz konusu eğitimlerle annelerin bilinçlenmesi sağlanacak. Bu sayede bir anne, çocuğunu uyuşturucu bataklığına düşmeden ya da düştüyse de erkenden kurtarma şansı olacak.

‘ÖNLEME’ VE ‘KAZAN’ ÇALIŞMASI

Projeyle daha fazla çocuk ya da gencin uyuşturucu bataklığına düşmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Bu çalışma, önleme çalışması olarak yürütülecek. İkinci adımda ise ‘kazan’ çalışması olacak. Bu da belirlenen sorunların çözümüne yönelik gerekli desteğin sağlanması ve çocuk ya da gençte oluşan boşluğu doldurmaya yönelik olacak. Bu aşamada da annelere eğitimler verilecek, çocuğundaki sorunu nasıl çözeceği konusunda yol gösterilecek. Ayrıca psikologlar, psikiyatrlar, sosyal hizmet uzmanları da devreye girecek. Yine bu çalışma kapsamında valilikler, belediyeler ve muhtarlarla işbirliği yapılacak.

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