Gündem Uyuyakalınca 11 aylık emeği olan 2 ton kuru üzümü çaldırdı
MANİSA

Uyuyakalınca 11 aylık emeği olan 2 ton kuru üzümü çaldırdı

Manisa'da arkadaşıyla birlikte satışa hazır hale getirdiği 5 ton kuru üzümü dinlenmek için girdiği otomobilinde uyuya kalınca 2 tonunu çaldırdı. Gözlerini açtığında büyük bir şok yaşayan çiftçi

Sami Ertürk Polat, jandarmayı arayarak şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Sami Ertürk Polat
Sami Ertürk Polat

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Sami Ertürk Polat'ın satışa hazır haldeki 2 ton kuru üzümü çalındı. Jandarma, Polat'ın şikayeti üzerine üzümleri çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİLİNDE UYUYA KALINCA ÜZÜMLER ÇALINDI

Alaşehir'in kırsal Delemenler Mahallesi'nde yaşayan Sami Ertürk Polat, bağında kuruttuğu üzümleri dün arkadaşları ile birlikte savurarak, çöplerinden ayırdı. Satışa hazır hale gelen 5 ton kuru üzüm çuvallara dolduruldu. İşin bitmesi üzerine, 01.00’da arkadaşlarını gönderen Polat, üzümlerin başında kaldı. Gece ilerleyen saatlerde havanın serinlemesi üzerine otomobiline binen ve ısınmak için kaloriferi açan Polat, gün boyu çalışmanın verdiği yorgunlukla derin uykuya daldı. Sabah, günün ilk ışıkları ile uyandığında üzüm çuvallarından 36'sının yerinde olmadığını gören Polat, büyük şok yaşadı. Jandarmayı arayan Polat, toplam 2 ton kuru üzümünün çalındığını belirtip, şikâyetçi oldu.

DHA
Sami Ertürk Polat

11 AYLIK EMEĞİNİ ÇALDILAR

  • Jandarma, üzümleri çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 11 aylık emeğinin boşa gittiğini belirten üzüm üreticisi Sami Ertürk Polat, "36 çuval halindeki toplam 2 ton üzümüm çalındı. Şimdi ben ne yapacağım? İnşallah, üzümlerimi çalan kişi veya kişiler en kısa sürede yakalanır ve hak ettiği cezayı alır" dedi.
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