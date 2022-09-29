Gündem Üzerlerine ağaç düştü 2 ölü
SİNOP

Üzerlerine ağaç düştü: 2 ölü

Sinop’ta, Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri’nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, ziyaretçilerin üzerine ağaç devrilme ihbarı yapılmasının ardından kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Üzerlerine ağaç düştü: 2 ölü
Sinop

Sinop’ta, Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri’nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, ziyaretçilerin üzerine ağaç devrilme ihbarı yapılmasının ardından kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştıklarını söyledi.

Olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralanan bir kişinin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını belirten Karaömeroğlu, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

HAYATİ RİSKİ VAR

Tatlıca Şelaleleri’nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu Yaşar Pendik ile Elvan Sümer olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Sümer’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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