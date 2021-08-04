Gündem Uzmanlar açıkladı Orman yangınları sonrası büyük tehlike kapıda
BURDUR

Uzmanlar açıkladı: Orman yangınları sonrası büyük tehlike kapıda

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) Prof. Dr. İskender Gülle, son orman yangınlarının, su havzalarını önemli derecede etkileyeceğini söyledi. Prof. Dr. Gülle, "Yangınların geride bıraktığı kül, artı yok olan bitki örtüsü nedeniyle ortaya çıkacak erozyon hem akarsuları hem gölleri su kalitesi açısından etkileyecek. Toprağın su tutma kapasitesi azalacağından akarsularda ve göllerde ani su baskınları, ani seller, taşkınlar gözlemlemek olası olacaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar açıkladı: Orman yangınları sonrası büyük tehlike kapıda
Arşiv


Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Burdur MAKÜ'de gerçekleştirildi. Sempozyum öncesi basın mensuplarının, son yangınların akarsu ve göllere etkisinin ne olacağı yönündeki sorularını yanıtlayan MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, "Bilindiği üzere içerisinde bulunduğumuz süreçte özellikle su kaynaklarında akarsularda ve göllerde oldukça yüksek miktarda sıkıntı içerisindeyiz. Limnoloji bilimi, kısaca akarsu ve gölleri araştıran, her yönüyle buralarda araştırma yapan bir bilim dalıdır. Dolayısıyla ülkemizdeki su kaynakları üzerindeki en önemli bilimsel açıdan söz söyleme yetkisi limnologların ve limnoloji konusunda çalışan öğretim üyelerinindir" dedi.

Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Alevler santrale yaklaştı
GÜNDEM
Alevler santrale yaklaştı

"Su kalitesini etkileyecek"


Son günlerdeki yangınların da devreye girmesiyle gerek orman alanlarının gerek su alanlarının ve su kaynaklarının öneminin daha da arttığını aktaran Prof. Dr. Gülle, "Bu konuda yapılması gereken çok şey olduğunu görmekteyiz. Özellikle son yangınlar su havzalarını önemli derece etkileyeceğe benziyor. Başta akarsu havzaları olmak üzere tabi yangınların geride bıraktıkları kül, artı yok olan bitki örtüsü nedeniyle ortaya çıkacak erozyon hem akarsuları hem de gölleri su kalitesi açısından etkileyecektir. Ve yine önümüzdeki süreçte orman örtüsünün tahribiyle toprağın su tutma kapasitesi azalacağından akarsularda ve göllerde ani su baskınları, ani seller, taşkınlar gözlemlemek olası olacaktır. Bunların etkilerini kısa ve uzun vadede mutlaka göreceğiz" diye konuştu.

Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi
OYNAT 00:21
Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi
Muğla'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayarak, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaşan yangın, 5'inci günde Kemerköy- Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye yaklaştı. Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi.


"Son yüzyılın en kurak dönemlerinden biri"

Limnoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu ise "Son yüzyılın en kurak dönemlerinden biri olan 2020-2021 seneleri ülkemizde, Avrupa’nın farklı ülkelerinde, dünyanın farklı ülkelerinde değişik sorunlar meydana getirmekte ve bunların en başında da orman yangınları gelmektedir. Pandemiye eş olarak bu orman yangınlarının devamında sucul sistemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamaktayız" dedi.

Polis TOMA'ları yerleşim yerlerine 80 metre kala alevleri söndürdü
OYNAT 00:59
Polis TOMA'ları yerleşim yerlerine 80 metre kala alevleri söndürdü
Marmaris ilçesine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'nin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkiinde bugün saat 12.00 sıralarında yangın yerleşim yerlerine yaklaştı.

Mahalle sakinleri 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. 7 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 3 TOMA hızlı şekilde olay yerine gelerek sık ağaçlarla kaplı alanda söndürme çalışması başlattı.

Polis TOMA'larının uzak mesafelere su sıkması ile alevler büyümeden söndürüldü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakinleri 'Evlerimiz yanmadan TOMA'lar sayesinde yangın söndürüldü' dedi. İki saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürüldü. TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel yangın için AMOS Mevkii'nde bekletildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi
OYNAT 00:54
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan ve dört günde söndürülen orman yangını 2 bin 600 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Küçüklü Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman işçileri ve belediye ekipleri yangına müdahale etti. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol atına alınarak, 31 Temmuz'da söndürüldü.

Zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Yüzlerce kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı
FOTOĞRAF 9
Title
28 Temmuz Çarşamba günü Manavgat’ta başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınları, çevre ilçelere de sıçradı.
Title
Tüm Türkiye’nin durdurulması için seferber olduğu yangın için bugün öğle namazı sonrası saat 14.00’da Manavgat Külliye Cami önünde yağmur duası yapıldı.
Title
Yağmur duasına Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.
Title
Yoğun katılımın olduğu yağmur duası sonrası kurban da kesildi. Duada çocuklar tekbirler getirdi.
Title
Title
Title
Title
Title
Yağmur duasının yapıldığı camiyi gezmeye gelen turistler de duaya ilgi gösterdi. Turistler, dua boyunca olan biteni izledi.
Yüzlerce kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı
Manavgat'ta 8 gündür devam eden orman yangınlarının bir an önce durmasını isteyen cemaat, öğle namazı sonrası yağmur duası yaptı.


Abone Ol Google News
Bakan son durumu paylaştı

Bakan son durumu paylaştı

33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı.
Kayseride deprem

Kayseri'de deprem

​AFAD ve Vali'den açıklama geldi.
Alevler santrale yaklaştı

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

​Birinci Ordu Komutanı Musa Arsever Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.