Uzungöl’de bayram tatili yoğunluğu

Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl’e Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu ülkelerinden gelen Arap turistler büyük ilgi gösterirken, bayramın ilk iki gününde havaların da güneşli olması nedeniyle Uzungöl büyük bir yoğunluk yaşadı. Uzungöl’e kadar yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Turizm yoğunluğu ile ilgili açıklamalarda bulunan turizmci İdris Akyüz, “Bu yoğunluk bayram tatilinin bitmesine kadar bu şekilde devam edecektir. Sezonun bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.