Van'da farklı suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı, zanlılardan 25'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-9 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 71 bin 859 kişi ile 63 bin 314 aracın sorgulaması yapıldı.