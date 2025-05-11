Van'da farklı suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı

Van'da 105 şüpheli yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-9 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 71 bin 859 kişi ile 63 bin 314 aracın sorgulaması yapıldı. Farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı, zanlılardan 25'i tutuklandı.
Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı, zanlılardan 25'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-9 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 71 bin 859 kişi ile 63 bin 314 aracın sorgulaması yapıldı.
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