Vergi suçlarında etkin pişmanlık: İddianameye 'özel hayat' ayarı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında önceki gün yapılan toplantıda, 32 maddelik bir taslak oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Meclis’e sunulacağını açıkladığı 4. yargı paketinin çerçevesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında önceki gün yapılan toplantıda, 32 maddelik bir taslak oluşturuldu.

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Taslağa göre, vergi suçları için zincirleme suç hükümleri uygulanacak. Vergi ve cezaların tamamının ödenmesi halinde ceza indirimi yapılmasına ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçları için de uygulanabilmesi sağlanacak. Soruşturmadan ya da dava aşamasında ödeme yapılması durumunda failin cezası 3’te 1 oranında düşecek. Vergi suçunun cezasının üst sınırı ise 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

TELEFONLA ZORLA GETİRME

İfade alınıp serbest bırakılmak üzere verilen bir yakalama kararı kapsamında, mesai saatleri dışında yakalanan kişi, makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla savcı tarafından serbest bırakılabilecek. İddianame ile tanık ve müştekiler hakkında çıkarılan zorla getirme kararları, telefon gibi iletişim araçlarıyla da bildirilecek.

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TUTUKLULUĞA İTİRAZ ASLİYE CEZAYA

Sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilmesi gündemdeydi. Taslağa göre, söz konusu itirazlar asliye ceza mahkemelerine yapılacak.

İDDİANAMEYE ‘ÖZEL HAYAT’ AYARI

İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtlar, beraat kararı verilmesi halinde yok edilecek. Suç ve dava konusu olayla ya da suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan özel hayata ilişkin hususların iddianamede yer almaması sağlanacak.

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DOSYA KISITLAMASINA SÜRE SINIRI

Avukatın dosya inceleme kısıtlamasına üst süre sınırı getirilecek. Gözaltında avukatla görüşme hakkını kısıtlayan kanun hükümleri bakımından ek bir kriter belirlenecek. “Konutu terk etmeme” adli kontrol tedbirinde geçen sürenin, sonuç cezanın infazından mahsubu sağlanacak. Adli kontrol tedbiri belirli aralıklarla incelenecek ve tedbirlere üst süre sınırı getirilecek.

Çocuk mahkemeleri cübbesiz yapılacak

Taslak pakette öne çıkan diğer düzenlemeler şöyle:

-Eşe karşı işlenmiş kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek.

-Katalog suçlarda tutuklama “somut delile” dayanacak.

-İdareye yapılan başvurularda idarenin vatandaşa cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek.

-İddianameler, mağdur ve müştekilere de tebliğ edilecek.

-Hakim adayları ile avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesi’nde staj yapma imkanı getirilecek.

-Çocuk mahkemelerinde cübbe giyilmeyecek.

-Çocuklar hakkındaki davalar ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak görülecek.

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