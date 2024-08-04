Wattpad'e erişim engeli: İhbar hattına şikayet yağdı

Yazarları ve okurları 13 ile 19 yaş aralığında olan dijital yazar platformu Wattpad'e erişim engeli getirildi. Kahramanları şiddet ve suça eğilimli, uyuşturucu madde kullanan, ruhsal bozukluklar yaşayan karakterlerden oluşan wattpad metinlerinde LGBT, pedofili ve ensest temalı müstehcen içerikler de adeta çocukların zihin dünyasını zehirliyor. Platformun Türkiye’de bir temsilcisi bulunmadığından dolayı içeriklerle ilgili şikayet iletilecek bir muhatap bulunmuyor.

Herhangi bir denetimden geçmeyen içerikleriyle çocukları zehirleyen hikaye yazma ve okluma platformu Wattpad için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da şikayet yağıyor. Bakanlığa bağlı Sosyal Medya Çalışma Grubu da bu tarz içeriklere karşı çalışma yürütüyor. 'Çocuklar İçin Duyarlı Ol İhbar Hattı'na gönderilen elektronik posta, Whatssap ve BİP üzerinden gelen şikayetler de incelenip müdahil olunuyor. Kültürel bir yozlaşma ile gençleri adeta zehirleyen bu uygulamaya ilişkin ebeveynler Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının kapısını çalıyor. Dijital mecralardaki uygunsuz içerikler için yapılan şikayetlerin başında Wattpad hikaye platformu birinci sırada yer alıyor. Bakanlık gelen şikayetler kapsamında gençlerin daha fazla zehirlenmemesine seyirci kalmayarak erişim engeli isteyerek kullanıma kapatılmasını sağladı.