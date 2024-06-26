'Yaban' operasyonu: Sorumlulara 165 bin TL ceza

Sağlıklı bir hamilelik geçirmek için "doğal" olduğunu düşündüğünüz bazı ürünler, çok daha tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Hamilelik süresince tüketilen bitkiler konusunda dikkatli olmamak, olası bir düşük tehdidini de beraberinde getirebilir. Peki bu nasıl engellenir? Diyetisyen Cemre Balkan anne adaylarının sağlıklı diye tükettikleri bir bitkinin düşük tehdidini nasıl tetiklediği ile ilgili önemli bilgiler verdi.