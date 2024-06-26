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'Yaban' operasyonu: Sorumlulara 165 bin TL ceza

Konya’da şah kartalı ve diğer bazı koruma altındaki yabani hayvanların satışını yaptığı tespit edilen çiftliğe baskın gerçekleştirildi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:37 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sosyal medya ve internet satış platformları üzerinden hayvanların alım ve satımını kanun dışı yapan kişiler için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Konya’da şah kartalı ve diğer bazı koruma altındaki yabani hayvanların satışını yaptığı tespit edilen çiftliğe baskın gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Mili Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında yaban hayatından koparılarak satışı gerçekleştirilmek üzere olan 1 adet yavru şah kartalı, 4 adet sülün ve 19 adet albino kekliğe el konuldu. El konulan hayvanların bakımları ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra hayvanat bahçesine teslim edildi.

165 BİN TL CEZA

Sorumlular hakkında toplam 165 bin 200 TL para cezası uygulandı. Bir adet şah kartal için 100 bin, 4 adet sülün için toplam 12 bin ve 19 adet albino keklik için de toplam 53 bin 200 TL olmak üzere toplam 165 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra satışı gerçekleştiren kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunularak adli işlemler de başlatıldı.



#Operasyon
#Yabani Hayvan
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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