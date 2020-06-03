Yalan çöktü: Kaos çıkarmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı

Barış Çakan cinayetinin ardından tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde de “Kürtçe müzik” ile ilgili hiçbir beyan yer almadı. Aksine şüpheliler, araçta alkol alıp yüksek sesle müzik dinlediklerini ve Çakan ile arkadaşı Bedirhan A.’nın müziği kısmaları için uyardığını doğruladı. Şüpheli K.Y., ifadesinde, arabanın içinde kuzeni A.B. ve arkadaşı Ö.Y. ile yüksek sesle Türkçe arabesk müzik dinleyip alkol aldıkları sırada Bedirhan A. ve Barış Çakan’ın aracın yanından geçerken, “Müziğin sesini kapatsana” dediğini söyledi. K.Y., “Araçtan indim ve Bedirhan’a ‘Sana ne’ diye karşılık verdim. Bunun üzerine şahıs bana kafa attı. Ö.Y.’nin elinde açılır kapanır siyah renge benzer küçük bir bıçak vardı. Bizim binanın bahçesinde iken Ö.Y. ‘Çocuğu beş yerinden bıçakladım’ diyerek bir anda elime bıçak verdi. Ben olay sırasında A.B.’nin elinde bıçak görmedim” iddiasında bulundu.

EZANI DUYMADIK

Şüpheli A.B., kuzeni K.Y. ve arkadaşı Ö.Y. ile akşam ezanı okunduğu sırada alkol alıp yüksek sesle müzik dinlediklerini belirterek, “Bu sırada ezan okunuyormuş, biz duymadık. Ö.Y. bize ‘Abi ben B.A.’nın elinden bıçağı aldım, birkaç kez salladım, ancak isabet edip etmediğini bilmiyorum’ dedi. Benim elimde kesinlikle bıçak yoktu” dedi.

Barış Çakan

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

18 yaşından küçük Ö.Y. ise diğer şüphelilerin aksine Barış Çakan’ı bıçaklayanın kendisi olmadığını ileri sürdü. Ö.Y., “Bıçağı Barış’ın elinden alarak bacağına doğru iki kez salladım. Ancak isabet etmedi. Sonrasında Bedirhan A. beni sopayla kovaladı. Ben Barış Çakan’ı bıçaklamadım, kimin bıçakladığını bilmiyorum.”

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SADECE UYARMAK İSTEDİM

Öldürülen Barış Çakan’ın arkadaşı Bedirhan A.’nın ifadesine de ulaşıldı. Bedirhan Aç, K.Y.’ye, “Mahalle içerisindeyiz bu kadar yüksek sesle müzik mi dinlenir, bak ezan da okunmaya başladı müziği biraz kıs” dediğini söyledi. K.Y.’nin araçtan inmesi üzerine kavganın başladığını ifade eden Bedirhan A., “Barış gitmemekte ısrar etti. Ben kolundan tutup zorla götürmek istedim. Bu sırada A.B. ve K.Y. bize doğru yürümeyi bırakıp bulundukları yerden küfür ve hakaret etmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

O PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Öte yandan Ankara Batı Başsavcılığı dün de bu olay üzerinden sosyal medyadan yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapanlarla ilgili “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

SOYLU AİLEYİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.