Yalnız değilsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK bölge yöneticilerine yönelik taciz içeren sözlerine AK Partili kadın siyasetçiler başta olmak üzere binlerce vatandaş destek mesajı paylaştı. Her fırsatta kadın hakları üzerinden propaganda yapan CHP ve İYİ Parti yönetimi ise sessizliğe büründü. Siyasi partilerin yanı sıra kadın dernek ve vakıfları da yapılan sözlü tacilere karşı hiçbir açıklamada bulunmadı. CHP’li Şişli’nin taciz içeren sözlerine karşı İSMEK yöneticilerine destek veren siyasetçiler şu mesajları paylaştı:

GÜNDEM Ahlaksız kadın

CHP HADDİNİ BİLDİRSİN

Leyla Şahin Usta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta: “Had bildirmeye kalkan CHP zihniyeti asıl bu terbiyesiz kadına haddini bildirmelidir. Bu ahlaksızlığa maruz kalan tüm hanımefendileri hukuki olarak şikayetçi olmaya davet ediyorum. Böyle ahlaksızlıklara asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Sürecin takipçisi olacağız.”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: “Kadına karşı her türlü şiddete karşı dururken, hemcinslerine sözleriyle psikolojik şiddet uygulayan bu şahısları makamlara getiren zihniyeti kadın derneklerine havale ediyorum. Had bildirme, kadınları örtülü-açık diye ayırma kadın üzerinden siyaset yapmayla topyekün mücadele etmeli.”

YAZIKLAR OLSUN

Canan Kalsın

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın: “Milletin hayatına inancına yapılan sözlü taciz, mobbing’dir. Böyle bir çirkinliği kamuoyuyla paylaşmanın verdiği rahatsızlığı yaşıyorum” dedi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise tepkisini, “Yazıklar olsun. Bir de utanmadan yıllardır kadınlar üzerinden siyaset yapıyorsunuz.”

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Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: “Her şey çok güzel olacak derken bunu mu kastediyorlardı? Bu kadar belden aşağıya bir yönetim üslubuna kim dur diyecek? CHP yönetimi hala susuyor mu? Hani kadın hakları? Kadın hakları, sadece siyasetinize kullanışlı malzeme mi?”

GÜNDEM İcabınıza bakacağım

HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMALI

Mihrimah Belma Satır

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır: “Dünyanın örnek aldığı iş ve meslek edinme kurumu yöneticilerinin muhatap olduğu durumu şiddetle kınıyorum. İSMEK ile ilgili kursları kapatma, branşları azaltma, öğretmenleri, personeli işten çıkarma uygulamalarından sonra kadın yöneticilere yönelik hakaretleri kabul edilemez.”

NAMUSLARINA DİL UZATILDI

Bahar Ayvazoğlu

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: “İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin Bekar kadınları ‘İtfaiyecilerle buluşturun’, ‘Terliyorsunuz ve herkes kokuyor’, ‘Başlarınız da kapalı zaten’ gibi mide bulandıran hakaretleri Başörtüsü düşmanlığının CHP’de kronik bir hal aldığının göstergesi.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan: “CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli kadın idarecilere hakaretler ediyor ve şeref ve namuslarına dil uzatıyor. Hakarete uğrayanlar suç duyurusunda bulunmuş. Belediye idaresi derhal gereğini yapmalı!”

GÜNDEM Her sözü ahlaksızca

AHLAKSIZ SÖZLER

Mehmet Tevfik Göksu

İBB AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: “İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin İSMEK’te çalışan hanımefendilerle ilgili söylediği sözler tam bir skandaldır. Milletimizin değerlerini rencide eden bu ahlaksız ve onur kırıcı ifadelerin hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacaktır.”

“İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin İSMEK’te çalışan hanımefendilerle ilgili söylediği sözler tam bir skandaldır. Milletimizin değerlerini rencide eden bu ahlaksız ve onur kırıcı ifadelerin hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacaktır.” Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: “İBB Genel Sekreterlik Yardımcılığı makamını çöpçatanlık servisine çevirip kadınları aşağılayan cinsiyetçi ve mütecaviz tavrından dolayı bu zatı kınıyorum. Millete hizmet düsturuyla, siyasetin tek limanı olan ‘ahlaka’ sırt çevirmenin sonucunda böyle şeyler oluyor.”

OYNAT 02:39 İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu. BiP'te paylaş

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