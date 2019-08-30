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BİNGÖL

Yalnız minare

Bingöl’de caminin 100 metre ilerisinde olan yalnız minare görenlerin dikkatini çekiyor. Beldede oturan Hakkı Bana, “2013’teki depremde camimiz yıkıldı. Aynı alana yeni cami yapmak istediler ancak alan dar olunca 100 metre yukarı yaptılar. Minare sağlam olduğu için orada kaldı. Minare 16 yıldır tek başına duruyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşanan deprem sonrası yıkılan camiden geriye kalan tek minare
Yaşanan deprem sonrası yıkılan camiden geriye kalan tek minare

Bingöl’ün Sancak beldesinde 2003 yılındaki depremin ardından yıkılan caminin yerine yapılan cami ile eski minare arasındaki 100 metre uzaklık göarenlerin dikkatini çekiyor. Bingöl’de 1 Mayıs 2003’te meydana gelen depremde Sancak beldesindeki birçok ev yıkıldı ve ağır hasar gördü. Beldede, depremden etkilenen ve ağır hasar gören Merkez Camisi’nin de yıkımına karar verildi.

Depremde hasar görmüş

Caminin yıkılmasıyla, 1988’de yapılan minare tek başına kaldı. Daha sonra hayırsever bir iş adamı yeni cami inşaatını üstlendi. Cami, eski alanın dar olması nedeniyle 100 metre uzaklığındaki alanda inşa edildi. Yeni caminin başka bir alanda yapılması üzerine minare ile cami arasında 100 metrelik mesafe oluştu. Beldede oturan vatandaşlardan Hakkı Bana, 2003’teki depremde hasar gören caminin yıktırılmasıyla minarenin tek kaldığını söyledi.

  • Bana, “Aynı alana yeni cami yapmak istediler ancak alan dar olduğu için 100 metre yukarıda yaptılar. Minare sağlam olduğu için de karışmadılar. Minare 16 yıldır tek başına duruyor. Minare sağlam olduğu için de karışmadılar ve o şekilde bıraktılar” dedi.

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