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POLİTİKA

Yalova Belediyesi’ndeki büyük yolsuzluk soruşturması başkana uzandı: Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı

Yalova Belediyesi’ndeki büyük yolsuzluk soruşturması Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a uzandı. İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'i görevden uzaklaştırdı.

Haber Merkezi AA
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, görevden uzaklaştırıldı.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'ncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yalova Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ile belediye hesaplarından kanuna aykırı olarak yapılmış olan iş ve işlemlerle ilgili olarak 10 Şubat 2020 tarihinde ön inceleme yapmak üzere 3 Mülkiye Müfettişi’nin görevlendirildiği bildirildi.

11 milyonluk aktarım yapıldı


Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde, belediyenin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı, 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle ise bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11 milyon 428 bin 433 lira aktarım yapıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Mali Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Reşat Elgin ve belediye görevlisi Bahar Taşkömür’ün aralarında bulunduğu bazı kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/1986 sayılı soruşturma dosyası kapsamında tutuklandığı, şu anki tespitler kapsamında bahse konu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Belediye Başkanının sorumluluğunun olduğu, bununla birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2020/1986 sayılı soruşturma dosyasında Yalova Belediyesinin 2014 yılından itibaren hafriyat dökümü, moloz taşıma, temizlik, iş makinası çalıştırma, park bahçe bakımı, dere temizliği, moloz dökümü gibi kontrol ve tespiti zor olan işlerinin yüzde 32’sinin üç - dört firma tarafından üstlenildiği, bu firmaların da anılan usulsüz işlemlerle ilgili hesap hareketlerinin olduğu, yine 2020/1986 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Belediye Başkanı Vefa Salman’ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibinin ise akrabası olduğu bir tüzel kişiliğe belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktarıldığına ifade edildiğine ilişkin tespitler yapılmıştır" denildi.

Vefa Salman ve Halit Güleç uzaklaştırıldı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç’in görevden uzaklaştırıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tespitler kapsamında, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında tevdi raporu düzenlenerek 26.02.2020 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca da Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında ’ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, bakanlığımızca Mülkiye Müfettişlerinin önerileri doğrultusunda; kamu zararına neden olan suç iddialarının önemli ve ciddi iddialar olması, usulsüz yapılan harcamaların sağlıklı ve güvenilir biçimde tespitinin devamının gerektirmesi, soruşturmaya başlanıldığından itibaren usulsüz ödeme ve işlemlerle ilgili tespitlerin artarak devam etmesi, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/3088 sayılı soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında ’ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet’ suçlarından soruşturma yürütülüyor olması, Belediye Başkanının belediyenin en üst yöneticisi olma sıfatıyla birçok işleme etki edebilecek yetkiye sahip olması, yürütülen adli ve idari soruşturmanın selameti; suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin engellenmesi amacıyla Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı belediye kanununun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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CHP'li Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de gözaltına alınarak Yalova'ya getirilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. de yakalanmıştı.

Bu kişilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri B.T., şoförü B.E. ve soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. gözaltına alınmış, sekreter B.T. ile O.G. tutuklanmış, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Vefa Salman kimdir?

  • Vefa Salman, 1965 yılında Yalova’da doğdu. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirerek iş hayatına atıldı.Yirmi yıldır Yalova’da ticari yaşamının içerisinde bulunmaktadır.
  • 1988 yılında, Yalova’da yayınlanan tek günlük gazete olan “Haberci Gazetesi”nde yazı hayatına başladı. Yalova’da yayınlanan ikinci günlük gazete olan “Yalova Gazetesi”nin kurucularından olup, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl yürüttü. Yalovamiz.com isimli yerel internet sitesinin kurucularından ve sitenin köşe yazarlarındandır.
  • CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009), aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu.
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