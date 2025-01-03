Yalova Makine İhtisas OSB 400 üretim tesisi ve 20 bin istihdam hedefliyor

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda, Yalova Makine OSB'nin tam sürdürülebilir ve doğuştan yeşil ve dijital bir OSB olarak 2029-30 yıllarında tam kapasiteye ulaşarak 5 bin ila 600 bin metrekare arasında değişen 400 tesisin üretime girmesi ve 20 binin üzerinde istihdam yaratması tam kapasite üretimde 4 milyar dolar ihracat ve 12 milyar dolar ciro mertebelerine ulaşması hedefleniyor"