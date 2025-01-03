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Yalova Makine İhtisas OSB 400 üretim tesisi ve 20 bin istihdam hedefliyor

Yalova Makine İhtisas OSB 400 üretim tesisi ve 20 bin istihdam hedefliyor

11:193/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, bölgedeki üretim faaliyetlerinin hızla arttığını ve yeni yatırımların devam ettiğini söyledi.
Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, bölgedeki üretim faaliyetlerinin hızla arttığını ve yeni yatırımların devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin sanayi sektöründe adından söz ettiren Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yerli üretimi, çevre dostu teknolojileri ve sürdürülebilir projeleriyle dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, 2029-2030 yıllarında 400 üretim tesisi ve 20 binden fazla istihdamla yeşil ve dijital bir OSB inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı. 2025 yazında yapılması planlanan toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet eden Özdemir, Yalova OSB’nin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerine olan ilgisi ve desteği için teşekkür etti.

Yerli, yeşil, yenilikçi, yüksek teknolojili ve yalın OSB olarak bilinen Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çarklar hız kesmeden dönüyor.


Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, yeni yatırımların ve gelişmelerin müjdesini vererek, bölgenin sanayideki yükselen ivmesini gözler önüne serdi.

OSB BAŞKANI DİRENÇ ÖZDEMİR: 34 ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, bölgedeki üretim faaliyetlerinin hızla arttığını ve yeni yatırımların devam ettiğini duyurdu.


Özdemir, “34 üretim tesisi inşaatı hızla devam ediyor. An itibariyle, 10 üretim tesisi deneme üretimi ve iskân aşamasında. 17 üretim tesisimiz inşaat ruhsatı ve hafriyat sürecinde. İnşaatlar dahil bölgede çalışan sayımız 2 bini buldu” ifadelerini kullandı.

YALOVA OSB'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVET

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli programında düzenlenen karşılama törenine katılarak, Yalova OSB’nin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak önemli projeleri hakkında bilgi verdi.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakından takip ettiği Yalova OSB projesinin son durumunu detaylı bir şekilde aktardı.


2025 yılı yaz döneminde gerçekleştirilmesi planlanan toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet eden Özdemir, Yalova OSB’nin projelerine olan ilgisi ve destekleri için teşekkürlerini sundu.


Yalova OSB’nin vizyoner hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Özdemir, bu projelerin ülke sanayisine ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Özdemir,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda, Yalova Makine OSB'nin tam sürdürülebilir ve doğuştan yeşil ve dijital bir OSB olarak 2029-30 yıllarında tam kapasiteye ulaşarak 5 bin ila 600 bin metrekare arasında değişen 400 tesisin üretime girmesi ve 20 binin üzerinde istihdam yaratması tam kapasite üretimde 4 milyar dolar ihracat ve 12 milyar dolar ciro mertebelerine ulaşması hedefleniyor"
dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Yalova Makine İhtisas OSB, çevre dostu ve rekabetçi bir sanayi anlayışını benimseyerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Dünya Bankası’nın Yeşil Mutabakat kapsamında sağladığı yeşil fon desteğiyle hayata geçirilen Entegre Haberleşme ve Veri Altyapı Sistemi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da onaylandı.

#Yalova
#OSB
#Recep Tayyip Erdoğan

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