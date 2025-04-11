Yalova'da 289 metrelik enerji gemisi karaya oturdu

Marmara Denizi Yalova Çiftlikköy Sahili'ne 7 ay önce demir atan KPS Orhan Ali KHAN isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi, dün geceden bu yana yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Çiftlikköy Sahili'nde, 8 metre derinlikte karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi için Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, ŞARK Römorkörümüz, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz ve kurtarma uzmanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.