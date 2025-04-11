Yalova'da drift atıp, ‘dur' ihtarına uymayan sürücüye 67 bin TL ceza

Çınarcık Trafik Jandarma ekipleri, dün Koru beldesi yakınlarında denetim yaptıkları sırada, drift atan otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Uyarıya uymayıp kaçan sürücü, takiple yakalandı. A.Ç. isimli sürücünün daha önce de ‘Alkollü araç kullanmak' suçundan sürücü belgesinin alındığı öğrenildi. ‘2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında toplam 67 bin 236 TL idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine bir kez daha el konuldu. Otomobil trafikten menedilip yediemin otoparkına çekildi. (DHA)