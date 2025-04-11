Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Yalova'da drift atıp, ‘dur' ihtarına uymayan sürücüye 67 bin TL ceza

Yalova'da drift atıp, ‘dur' ihtarına uymayan sürücüye 67 bin TL ceza

13:4111/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Drift atan sürücüye ceza kesildi.
Drift atan sürücüye ceza kesildi.

Yalovo'da otomobiliyle drift atan ve jandarmanın ‘dur' ihtarına uymayıp, takiple yakalanan A.Ç.'ye 67 bin 236 lira ceza kesildi.

Çınarcık Trafik Jandarma ekipleri, dün Koru beldesi yakınlarında denetim yaptıkları sırada, drift atan otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Uyarıya uymayıp kaçan sürücü, takiple yakalandı. A.Ç. isimli sürücünün daha önce de ‘Alkollü araç kullanmak' suçundan sürücü belgesinin alındığı öğrenildi. ‘2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında toplam 67 bin 236 TL idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine bir kez daha el konuldu. Otomobil trafikten menedilip yediemin otoparkına çekildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI


#Yalova
#trafik
#ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??