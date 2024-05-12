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Yalova'da şüpheli valiz paniği: Bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı

Yalova'nın en işlek caddelerinden Gazipaşa'da yol kenarına bırakılan sahipsiz valiz endişe yarattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden eşya çıktı.

07:04 - 12/05/2024 Pazar
DHA
Cadde üzerinde bırakılan valiz fünye ile patlatıldı
Cadde üzerinde bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Olay, geç saatlerde Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.


Kentin işlek caddelerinden Gazipaşa'da yol kenarında sahipsiz valiz gören vatandaşlar, endişelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ile birlikte bomba imha uzmanı sevk edildi.


Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ardından valizi inceleyen bomba imha uzmanı, yerleştirilen fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Valizden kıyafetler çıkarken yaşananları uzaktan izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı. Yol yeniden araç ve yaya trafiğine açılırken, valiz ve içerisinden çıkan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Valizin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Trabzon'da şiddetli fırtına: Hastanenin çatısı uçtu ağaçlar devrildi reklam panoları yerinden koptu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fırtına sonucu hastanenin çatısında hasar oluştu. İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Numune Kampüsü'ndeki binanın çatısının bir bölümü koptu. Çatıdan kopan parçalar, hastanenin bahçesine ve yola savruldu. Yolda park halindeki 2 otomobilde, çatıdan kopan parçalar nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Kereste parçasının araçlardan birinin ön camını kırdığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, düşme riski bulunan parçaları hastanenin çatısından indirdi. Öte yandan, fırtınada, Akyazı mevkisinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin karşısındaki tepede bulunan 61 metrelik direkte asılı Trabzonspor bayrağı da koptu. Bayrağın koparak yola düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bazı mahallelerde fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, reklam panoları da yerinden koptu.



#Yalova
#Bomba
#Fünye
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