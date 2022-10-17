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Yangına barajlı önlem

Amasra kömür ocağında devam eden yangın ‘barajlama’ ile söndürülüyor. Havalandırma için kullanılan girişler baraj denilen yöntemle kapatılmaya çalışılıyor.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Yangına barajlı önlem
​Yangına barajlı önlem.

Amasra kömür ocağında devam eden yangın ‘barajlama’ ile söndürülüyor. Havalandırma için kullanılan girişler baraj denilen yöntemle kapatılmaya çalışılıyor. Toplamda iki havalandırma çıkışı olan madenin asansör yardımı ile inilen alanda kapatma bir diğer anlamıyla baraj yapımı tamamlanırken ikinci havalandırma çıkışının kapatılması için çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre açık alev diye tabir edilen yangın madenin derinliklerinde devam ediyor.

40 saattir ayaktalar

Madenin derinliklerinde devam eden yangınları kontrol altına almak adına dün farklı şehirlerden Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri çalışanlarının yardımlarıyla müdahaleler sürdü. Bu sayede Amasra Taş Kömürü İşletmesi çalışanları dinlendirilmiş oldu. Arkadaşlarını kurtarmak için çalışan işçilerin bazıları 40 saate yakın bir süre ayaktaydı. Dün gece dinlenmesi için evlerine gönderilen işçiler arkadaşlarının cenazelerine katıldıktan sonra bugün yine madendeki çalışmalara destek vermek için ocağın başına geldi.

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