Yangınlara İHA'larla mücadeleyi görmezden gelen Cumhuriyet Gazetesi 'İHA’lar nerede?' deyip Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı

Türkiye'nin farklı noktalarında 28 Temmuz'dan bu yana toplam 71 orman yangını çıktı. Büyük hasara yol açan ve kimi yerlerde yerleşim yerlerine de ulaşan yangınlara müdahalede tüm imkanları seferber edildi.

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA'ları da yangınla mücadelede yoğun olarak kullanıldı. Yetkililer, 9 adet İHA'nın aktif olarak alevlerin söndürülme çalışmalarında kullanıldığı bilgisini paylaştı.

YANGINI BIRAKIP İHA'LARI HEDEF ALDILAR

Buna rağmen bir kesim İHA'ların kullanımını görmeyip, Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedefe koydu. Cumhuriyet "Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?" başlığını attı.

Selçuk Bayraktar paylaşmıştı

Yangınlarla mücadele sürerken Bakan Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangına ilişkin İHA’dan gelen son bilgilerle durum değerlendirmesi gerçekleştirmişti. Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından bu gelişmeyi alıntılayıp Manavgat'ta ciğerimiz yanıyor. Bayraktar TB2 İHA'larımız Yeşil Vatan'ın korunması için de gökyüzünde göreve devam ediyor" mesajını paylaşmıştı.

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#Manavgat'ta ciğerimiz yanıyor...#BayraktarTB2 İHA'larımız #YeşilVatan'ın korunması için de gökyüzünde göreve devam ediyor.



Yangını söndürme çalışmalarında yaralanan kahraman ormancı kardeşimize Allah'tan şifa diliyorum.#OrmanVatandır 🌳🇹🇷 https://t.co/ykhXYn2USI — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 28, 2021

GÜNDEM Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı