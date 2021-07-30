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POLİTİKA

Yangınlara İHA'larla mücadeleyi görmezden gelen Cumhuriyet Gazetesi 'İHA’lar nerede?' deyip Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı

Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadelede İHA'ların kullanılmasını görmeyip Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedefe koydu. Cumhuriyet, "Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?" başlığını attı. Oysa yangınlara müdahalede dokuz adet İHA aktif olarak kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangınlara İHAlarla mücadeleyi görmezden gelen Cumhuriyet Gazetesi İHA’lar nerede? deyip Selçuk Bayraktarı hedef aldı
Cumhuriyet Gazetesi'nin paylaşımı.

Türkiye'nin farklı noktalarında 28 Temmuz'dan bu yana toplam 71 orman yangını çıktı. Büyük hasara yol açan ve kimi yerlerde yerleşim yerlerine de ulaşan yangınlara müdahalede tüm imkanları seferber edildi.

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA'ları da yangınla mücadelede yoğun olarak kullanıldı. Yetkililer, 9 adet İHA'nın aktif olarak alevlerin söndürülme çalışmalarında kullanıldığı bilgisini paylaştı.

YANGINI BIRAKIP İHA'LARI HEDEF ALDILAR

Buna rağmen bir kesim İHA'ların kullanımını görmeyip, Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedefe koydu. Cumhuriyet "Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?" başlığını attı.

Selçuk Bayraktar paylaşmıştı

Yangınlarla mücadele sürerken Bakan Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangına ilişkin İHA’dan gelen son bilgilerle durum değerlendirmesi gerçekleştirmişti. Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından bu gelişmeyi alıntılayıp Manavgat'ta ciğerimiz yanıyor. Bayraktar TB2 İHA'larımız Yeşil Vatan'ın korunması için de gökyüzünde göreve devam ediyor" mesajını paylaşmıştı.

Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı
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Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı

TSK'dan Marmaris'teki yangına İHA'lı destek
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Mersin'de İHA'larla tespit edilen yangınlar söndürüldü
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Mersin'de İHA'larla tespit edilen yangınlar söndürüldü
Mersin'de insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen 15 yangının erken müdahale sayesinde ormana sıçramadan söndürüldüğü bildirildi. Bu arada, Mersin'in Toroslar ilçesindeki Doruklu mevkisinde insansız hava aracının tespitinin ardından söndürülen yangının görüntüleri paylaşıldı.
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