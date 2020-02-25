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Yardım değil iş istiyor: Tek hedefi çalışıp ailesine bakabilmek

Bursa’da 8 sene önce kalp ameliyatı olan 30 yaşındaki genç adamı hasta olduğu için kimse işe almıyor. 4 yaşındaki kızı ve eşine bakabilmek için gündelik işlerde çalışan Yunus Gücüyeter, yardım değil, iş istiyor.

Haber Merkezi İHA
Yunus Gücüyeter, eşi ve kızı.
Yunus Gücüyeter, eşi ve kızı.

Yaşadığı bütün imkânsızlıklara rağmen hayata dört elle sarılan Yunus Gücüyeter, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası kimsenin kendisine iş vermemesinden dolayı isyan etti. 8 sene önce kalp kapağı değiştirilen ve deliği de onarılan 30 yaşındaki Gücüyeter, 5 sene önce eşi Halenur ile dünya evine girdi. Babası ile pazarcılık yapan Yunus Gücüyeter, işlerinin bozulması üzerine kendine yeni iş bakmaya başladı. Çaldığı her kapı hasta olduğu için yüzüne kapanan Gücüyeter’in 4 sene önce Hiranur adlı kızı dünyaya geldi.

  • Kızı ve eşine bakabilmek için çalışması gereken genç adam, birçok firma ve kuruma iş başvurusunda bulundu.

Yunus Gücüyeter, geçirdiği kalp ameliyatı ile ilgili belgelerini gösterdi.

Görüşmeye çağıranların kalp ameliyatı olduğu için kendisini işe almak istemediğini belirten Yunus Gücüyeter, “Ameliyatımdan dolayı yüzde 30 engelim var. Hangi firmaya gittiysem kapılar yüzüme kapandı. Görüştüğüm kurum ve kuruluşlar, ilk olarak kullandığım ilaçlardan dolayı uyuşturucu kullanıp kullanmadığımı sorguladı. Konuyu anlatınca da, engelimi yüzde 40’a çıkarıp engelli kadrosundan işe alınabileceğimi söylediler. Herkes iş yapamam, hastalanırım diye beni işe almak istemedi. Şu anda gündelik işlerle ailemin geçimini sağlıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’dan destek bekleyen Gücüyeter, kimseden maddî yardım beklemediğini, düzenli bir işte çalışarak ailesine bakmak istediğini söyledi.

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