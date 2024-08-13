Yargı mensubu arttı yargılamalar kısaldı

Adil yargılanma hakkının geliştirilmesi konusunda Türkiye 2002 yılından bu yana büyük atılım gerçekleştirdi. 2002 yılında 9 bin 349 olan hâkim ve cumhuriyet savcısı sayısı, 2024 yılında 24 bin 978’e ulaştı. Bu sayede mahkemelerde hak arayan vatandaşlar, uzun süren yargılamalardan kurtuldu. Yargıda hedef süre uygulaması çerçevesinde artan yargı mensubu sayesinde yargılamalar artık kısa sürede karara bağlanıyor.

ÜÇ KAT ARTTI

22 yılda 3 katına çıkan yargı mensubu sayısı ile Türkiye uluslararası alanda da önemli konum elde etti. Adalet Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, şu an 17 bin hâkim ve 7 bin 797 savcı görev yapıyor. Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu’nun (CEPEJ) verilerine göre, Türkiye’de 100 bin kişi başına düşen hakim sayısı 19,9. Bu sayı ile Türkiye, Avrupa Komisyonu’ndaki 47 ülke arasında 21'inci sırada.

Türkiye, CEPEJ verilerine göre 100 bin kişi başına düşen 9,1 savcı sayısıyla da 31'inci.

Adalet Bakanlığı verilerine göre son 1 yılda atanan hâkim-savcı sayısının son 1 yılda yüzde 10 artış göstererek 2 bin 294 olduğu belirtildi. Son 1 yılda Adalet Bakanlığı’nca 1498 hâkim-savcı atanırken, bu yıl uygulamaya konulan hakim-savcı yardımcılığı görevi için ise 1000 kişi görevlendirildi.







