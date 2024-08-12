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Ekonomi

UYAP ile 10 milyar lira tasarruf

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UYAP ile vatandaşlar yargı sistemine daha hızlı ulaşıyor. Uygulama sayesinde davalar hızla sonuçlanırken şu ana kadar 10 milyar liralık tasarruf sağlandı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:41 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'nin ilk e-Devlet projelerinden olan, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile vatandaşlar yargı sistemine daha hızlı ulaşıyor. Uygulama sayesinde davalar da online görülebiliyor. Böylelikle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanıyor. UYAP'a günlük 900 bin 253 kullanıcı giriş yaparken vatandaş, avukat, kurum, arabulucu, uzlaştırmacı, bilirkişi, e-satış gibi UYAP portalları ile 23 milyon 496 bin 563 kullanıcı 1 milyon 909 bin 259 belge indirdi.

GÜNLÜK 900 BİN KULLANICI

Uygulama ile 233 milyon 631 bin 847 e- Tebligat gönderilirken, 10 milyar 405 milyon 954 bin 847 TL tasarruf sağlandı. E- duruşma ile birlikte ise 3 bin 468 mahkemede, 2 milyon 78 bin 141 elektronik duruşma gerçekleştirildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, UYAP'a günlük 900 bin 253 kullanıcı giriş yapılıyor. Vatandaş, avukat, kurum, arabulucu, uzlaştırmacı, bilirkişi, e-satış gibi UYAP portalları ile 23 milyon 496 bin 563 kullanıcı 1 milyon 909 bin 259 belge indirdi. 2019 yılı itibari ile tebligatların elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu tutuldu

ELEKTRONİK ORTAMDA 233 MİLYON TEBLİGAT

Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamalar kısa sürede tamamlandı. Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, elektronik tebligatla 10 milyar 405 milyon 954 bin 847 TL tasarruf sağlandı. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Uygulama kapsamında Ağustos (2024) ayına kadar 233 milyon 631 bin 847 tebligat elektronik ortamdan iletildi.

2 MİLYON E-DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

E-duruşma istemi ile yargılamalarda da emek ve zaman tasarrufu sağlandı. Hukuk mahkemelerinde avukatların bulundukları yerlerden sesli ve görüntülü bir şekilde çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, özellikle salgın sürecinde yoğun ilgi gördü. E-duruşma uygulaması kapsamında ise 3 bin 468 mahkemede, 2 milyon 78 bin 141 elektronik duruşma gerçekleştirildi.


Resmi Gazete'de yayımlandı: e-Ticaretteki iade masraflarının tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknoloji çağının getirdiği yeniliklerin, ticaretin yapılış şekilleri ve alışveriş alışkanlıklarında köklü değişikliklere neden olduğu belirtildi. Açıklamada, e-ticaretin çok sayıda ürün çeşidini zaman ve mekan sınırından bağımsız olarak hızlı, kolay ve daha düşük maliyetle tüketicilere sunabilmesi, satıcılar bakımından ise iş yeri kira maliyetinin olmaması, stok ve finansman maliyetlerinin daha düşük olması gibi faktörlere bağlı olarak e-ticaretin toplam perakende ticaretten aldığı payın her geçen yıl geleneksel ticarete nazaran arttığı ifade edildi.


#UYAP
#Ekonomi
#Tasarruf
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