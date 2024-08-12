UYAP ile 10 milyar lira tasarruf

Türkiye'nin ilk e-Devlet projelerinden olan, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile vatandaşlar yargı sistemine daha hızlı ulaşıyor. Uygulama sayesinde davalar da online görülebiliyor. Böylelikle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanıyor. UYAP'a günlük 900 bin 253 kullanıcı giriş yaparken vatandaş, avukat, kurum, arabulucu, uzlaştırmacı, bilirkişi, e-satış gibi UYAP portalları ile 23 milyon 496 bin 563 kullanıcı 1 milyon 909 bin 259 belge indirdi.

GÜNLÜK 900 BİN KULLANICI

Uygulama ile 233 milyon 631 bin 847 e- Tebligat gönderilirken, 10 milyar 405 milyon 954 bin 847 TL tasarruf sağlandı. E- duruşma ile birlikte ise 3 bin 468 mahkemede, 2 milyon 78 bin 141 elektronik duruşma gerçekleştirildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, UYAP'a günlük 900 bin 253 kullanıcı giriş yapılıyor. Vatandaş, avukat, kurum, arabulucu, uzlaştırmacı, bilirkişi, e-satış gibi UYAP portalları ile 23 milyon 496 bin 563 kullanıcı 1 milyon 909 bin 259 belge indirdi. 2019 yılı itibari ile tebligatların elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu tutuldu

ELEKTRONİK ORTAMDA 233 MİLYON TEBLİGAT

Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamalar kısa sürede tamamlandı. Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, elektronik tebligatla 10 milyar 405 milyon 954 bin 847 TL tasarruf sağlandı. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Uygulama kapsamında Ağustos (2024) ayına kadar 233 milyon 631 bin 847 tebligat elektronik ortamdan iletildi.

2 MİLYON E-DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

E-duruşma istemi ile yargılamalarda da emek ve zaman tasarrufu sağlandı. Hukuk mahkemelerinde avukatların bulundukları yerlerden sesli ve görüntülü bir şekilde çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, özellikle salgın sürecinde yoğun ilgi gördü. E-duruşma uygulaması kapsamında ise 3 bin 468 mahkemede, 2 milyon 78 bin 141 elektronik duruşma gerçekleştirildi.







