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POLİTİKA

Yargıda e-duruşma dönemi: Avukatlar duruşmaya görüntülü katılacak

Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor. Avukatlar artık hukuk mahkemelerindeki duruşmalara video konferans yöntemiyle katılabilecek. E-duruşmanın ilk testinin başarıyla gerçekleştiğini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uygulamanın yargılamanın hızlanması adına önemli bir devrim olacağını vurguladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Yargıda teknolojinin etkin kullanımını sağlayan ve yargıya erişim imkanlarını sürekli arttıran Adalet Bakanlığı, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Avukatlar artık farklı şehirlerdeki duruşmalarına da bulundukları yerden video konferans yöntemiyle katılabilecek. Yazılımı tamamen Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan e-duruşmanın ilk testi dün Ankara Batı Adliyesi’nde yapıldı. Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar ve Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, bulundukları illerden UYAP üzerinden görüntülü bir şekilde sisteme dahil edildi.

İLK TESTİ BAKAN YAPTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da temsili duruşmayı takip etti. Bakan Gül, yaptığı açıklamada, e-duruşma testinin başarıyla gerçekleştiğini belirterek, “Buradaki temel yaklaşımımız, avukat arkadaşlarımız duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler” dedi.

KİLOMETRELERCE YOL GİTMEYE SON

Bakan Gül, birkaç dakikalık duruşma için 500-600 kilometre yol gidip-gelme uygulamasının artık sona ereceğini kaydederken, “Bir avukat arkadaşımız uçakta karşılaştığımızda ‘Yarın hakim izindeymiş, iki günüm bunun için gitti ve dönüyorum’ demişti. Mesleğin içerisinde karşılaştığımız hepimizin içinde bir ukdeydi. Bugün burada testin başarıyla sonuçlanmış olması bizim için büyük heyecan verici” diye konuştu.

YARGILAMAYI HIZLANDIRACAK

“Yargılamanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak” diyen Gül, şunları kaydetti: “Hem hakim-savcılarımız hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşımızın memnun kalacağı ve yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın startını vermiş oluyoruz. Artık hukuk yargılamasının bir parçası haline gelmiştir. Ve bunu CELSE programıyla da entegre ederek ceza davalarında da yine yaygınlaştıracağız. Bu pilot uygulamayı belli adliyelerde ve kapsamını genişleterek uygulayacağız.”

Nasıl çalışacak?

  • E-duruşma sisteminde avukatlar, UYAP Avukat Portal’dan ‘duruşma sorgula’ menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra ilgili duruşmaya, 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak talebini gönderecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesi halinde duruşma video konferans ile yapılacak. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile başlayacak. E-duruşma sisteminde avukatlar elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-duruşmaya katılabilecek.

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