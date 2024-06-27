Yaşar Yakış hayatını kaybetti

1938 yılında Akçakoca'da doğan Yaşar Yakış, 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine başladı. İlk yurt dışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu Muavin Konsolosluğuna atanan Yakış, Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliğinde çeşitli görevler üstlendi. 1988 yılında Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla Kahire Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu. 1992-1995 yıllarında Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Yakış, 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli oldu ve ardından AK Parti kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. 3 Kasım 2002'de düzenlenen genel seçimlerde Düzce'den milletvekili seçilen Yakış, 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atandı. Yakış, 19 Kasım 2002 ile 14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.