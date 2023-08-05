|
Gündem

YAŞ’ta kritik isimlerin görev süreleri uzatıldı

TSK’nın yeni komuta kademesinin belirlendiği Yüksek Askeri Şura’da, sahada aktif görevde bulunan kritik pozisyonlardaki komutanların görev süreleri bir yıl uzatıldı. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Su Altı Taarruz Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral Göksel Kahya ilk göze çarpan isimler.

Canberk Doğan
04:00 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TSK’nın yeni komuta kademesinin belirlendiği Yüksek Askeri Şura’da, kritik pozisyonlarda bulunan komutanların görev süreleri bir yıl uzatıldı

TSK’nın yeni komuta kademesinin belirlendiği Yüksek Askeri Şura’da, kritik pozisyonlarda bulunan komutanların görev süreleri bir yıl uzatıldı

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) yeni komuta kademesi şekillenirken, kritik görevlerde bulunan komutanların görev süreleri de uzatıldı. Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Köksal, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Tümgeneral Göksel Kahya görevlerine bir yıl daha devam edecek.

Ercan Kireçtepe, Ömer Ertuğrul Erbakan.
Göksel Kahya

ÖKK’YI FETÖ’DEN TEMİZLEYEN EKİPTEN

Tuğgeneral Köksal, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın FETÖ’cülerden temizlenmesini sağlayan isimler arasında bulunuyordu. FETÖ’nün kumpas davaları sonucu hapse giren isimlerden Sualtı Taarruz (SAT) Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin de görev süresi uzatıldı. Kireçtepe, FETÖ’nün kumpas davalarından “Poyrazköy Davası”nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama ile beraat ederek tekrar üniforma giymişti.

KORİDORUN TEMSİLCİSİYDİ

Tümgeneral Kahya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devamı için çabalarını sürdürdüğü tahıl koridorunda Türkiye adına görev yaptı. Rusya ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan gıda krizine çözüm amacıyla kurulan tahıl koridorunda Türkiye’yi temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya, NATO seviyesinde de görev aldı. Kahya, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı olarak görevli. Tümgeneral Kahya, Avrupa ve NATO adına pek çok görevde bulundu.






#TSK
#Recep Tayyip Erdoğan
#YAŞ
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Boluspor, Idrissa Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı