YAŞ’ta kritik isimlerin görev süreleri uzatıldı

TSK’nın yeni komuta kademesinin belirlendiği Yüksek Askeri Şura’da, kritik pozisyonlarda bulunan komutanların görev süreleri bir yıl uzatıldı
Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) yeni komuta kademesi şekillenirken, kritik görevlerde bulunan komutanların görev süreleri de uzatıldı. Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Köksal, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Tümgeneral Göksel Kahya görevlerine bir yıl daha devam edecek.
ÖKK’YI FETÖ’DEN TEMİZLEYEN EKİPTEN
Tuğgeneral Köksal, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın FETÖ’cülerden temizlenmesini sağlayan isimler arasında bulunuyordu. FETÖ’nün kumpas davaları sonucu hapse giren isimlerden Sualtı Taarruz (SAT) Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin de görev süresi uzatıldı. Kireçtepe, FETÖ’nün kumpas davalarından “Poyrazköy Davası”nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama ile beraat ederek tekrar üniforma giymişti.
KORİDORUN TEMSİLCİSİYDİ
Tümgeneral Kahya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devamı için çabalarını sürdürdüğü tahıl koridorunda Türkiye adına görev yaptı. Rusya ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan gıda krizine çözüm amacıyla kurulan tahıl koridorunda Türkiye’yi temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya, NATO seviyesinde de görev aldı. Kahya, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı olarak görevli. Tümgeneral Kahya, Avrupa ve NATO adına pek çok görevde bulundu.