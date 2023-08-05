YAŞ’ta kritik isimlerin görev süreleri uzatıldı

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) yeni komuta kademesi şekillenirken, kritik görevlerde bulunan komutanların görev süreleri de uzatıldı. Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Köksal, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Tümgeneral Göksel Kahya görevlerine bir yıl daha devam edecek.

Tümgeneral Kahya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devamı için çabalarını sürdürdüğü tahıl koridorunda Türkiye adına görev yaptı. Rusya ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan gıda krizine çözüm amacıyla kurulan tahıl koridorunda Türkiye’yi temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya, NATO seviyesinde de görev aldı. Kahya, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı olarak görevli. Tümgeneral Kahya, Avrupa ve NATO adına pek çok görevde bulundu.