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ANKARA

Yavaş’ın uyuşturucu taciri adamı tutuklandı: Nasıl şef yaptınız?

Yavaş’ın uyuşturucu taciri adamı tutuklandı: Nasıl şef yaptınız?

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı Recep K. tutuklandı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim çalışması ekibinden olan K., uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia ederek, “kullanıcıyım” dedi. Skandalın ardından açıklama yapan belediyenin, 19 ayrı suçtan kaydı olan şüphelinin 7 bin 900 lira maaşla nasıl şef olarak işe başlatıldığından ziyade, yapılan haberleri yalanlama çabasına girmesi dikkat çekti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Mansur Yavaş - Recep K.
Mansur Yavaş - Recep K.

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı Recep K. tutuklandı.

  • İstanbul’dan Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılcaham’da durdurduğu araçta 189.21 gram metamfetamin ele geçirmişti. Ön camında “Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKO” ibareli görev kartı bulunan araçta yakalanan şüphelilerden Recep K.’nın, belediye bünyesinde bulunan BELKO firmasında şef olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yavaş'ın adamı uyuşturucu taciri çıktı
GÜNDEM
Yavaş'ın adamı uyuşturucu taciri çıktı

UYUŞTURUCU KURYESİ

Recep K. ile birlikte aynı araçta olan Y.A.’nın yanı sıra, olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.Y. ve Y.İ. de gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmayla, 4 şüphelinin de iki ayrı araçla uyuşturucuyu almak için İstanbul’a gittikleri belirlenmişti. Uyuşturucu satıcısıyla irtibatı E.Y. ve Y.İ.’nin sağladığı, Recep K.’nın ise kuryelik yaptığı tespit edilmişti. Uyuşturucu tacirlerinin, belediyeye ait görev kartı bulunan Recep K. sayesinde polis çevirmesine takılmadan uyuşturucuyu Ankara’ya getirmeyi planladığı saptanmıştı

7 BİN 900 LİRA MAAŞ!

  • Şüpheliler, önceki gün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Recep K., E.Y ve Y.İ. uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanırken, Y.A. ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüpheli Recep K.’nın, ifadesinde, uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanmak için satın aldığını iddia ettiği öğrenildi. Öte yandan, yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu parasının bir kısmını İstanbul’a gitmeden EFT yoluyla gönderdiği, kalanına da elden verdikleri tespit edildi. 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mansur Yavaş’a oy toplamak için seçim koordinasyon merkezinde çalıştığı belirtilen şüpheli K.’nın, seçimlerin ardından ise belediyede 7 bin 900 lira maaşla şef olarak işe alındığı öğrenildi.

SKANDALIN ARDINDAN İŞTEN ÇIKARILDI

Skandalın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, daha önce de 19 suçtan kaydı olan şüphelinin belediyede nasıl şef olarak işe başlatıldığından ziyade yapılan haberleri yalanlamaya yönelik açıklama yapması dikkat çekti. Açıklamada, araçta ele geçirilen görevli kartlarının birinin eski, birinin de sahte olduğu aktarılırken, şüpheli Recep K.’nın kullandığı aracın belediyeye ait olmadığının savunulması da dikkat çekici bulundu. Açıklamanın son kısmında ise şüphelinin işten çıkarılması işlemlerinin de tamamlandığı aktarıldı.

Tacizden de sabıkalı

  • 5 yıldır metamfetamin kullandığı belirlenen şüpheli Recep K.’nın, “Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarının da aralarında bulunduğu 19 suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı. Alınan bilgiye göre, şüpheli K., 2019’da Ankara Sincan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asılı olan pankartını yere atarak çiğnediği ve küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti suçundan ise 2018’de işlem gördü. Ayrıca Recep K.’nın, “fuhuşa teşvik ve cinsel taciz” suçlarından da kaydının olduğu belirtildi.

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