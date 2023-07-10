|
Gündem

Yellen’dan Çin’e teklif: Dünyayı bölüşelim

ABD ile Çin arasında son yıllarda siyasi ve ekonomik birçok mesele için “Yeni Soğuk Savaş” yorumu yapılırken, Washington’dan Pekin’e, dünyanın iki kutuba ve nüfuz alanlarına ayrıldığı, Soğuk Savaş dönemini hatırlatan bir teklif geldi.

Dış Haberler
04:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna” inandığını söyleyedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna” inandığını söyleyedi.

6 Temmuz’da başladığı Çin temaslarını cumartesi günü tamamlayan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna” inandığını söyleyerek, Washington ve Pekin’in küresel refahı paylaşmanın bir yolunu bulması gerektiğini belirtti. Yellen, “Başkan Biden ve ben ABD ile Çin arasındaki ilişkiyi büyük güç çatışması çerçevesinde görmüyoruz. Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz. Her iki ülkenin de bu ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetme yükümlülüğü vardır” ifadelerini kullandı. Öte yandan Yellen’ın Pekin ziyareti sırasında Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşmesi öncesinde üç kez eğilmesi tartışmaya neden oldu. Cumhuriyetçi Parti üyeleri, ABD Hazine Bakanı’nın davranışının küçük dürücü olduğunu savundu.




#ABD
#Çin
#Politika
#Janet Yellen
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika... Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu