Yellen’dan Çin’e teklif: Dünyayı bölüşelim

6 Temmuz’da başladığı Çin temaslarını cumartesi günü tamamlayan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna” inandığını söyleyerek, Washington ve Pekin’in küresel refahı paylaşmanın bir yolunu bulması gerektiğini belirtti. Yellen, “Başkan Biden ve ben ABD ile Çin arasındaki ilişkiyi büyük güç çatışması çerçevesinde görmüyoruz. Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz. Her iki ülkenin de bu ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetme yükümlülüğü vardır” ifadelerini kullandı. Öte yandan Yellen’ın Pekin ziyareti sırasında Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşmesi öncesinde üç kez eğilmesi tartışmaya neden oldu. Cumhuriyetçi Parti üyeleri, ABD Hazine Bakanı’nın davranışının küçük dürücü olduğunu savundu.