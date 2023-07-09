Oğuz Türklerinin günlük yaşamları, gelenek ve göreneklerinin destansı bir şekilde anlatıldığı Dede Korkut hikayelerinin Bursa yazması, araştırmacıların istifadesine sunuldu. Şimdiye kadar Dresden, Vatikan, Türk Tarih Kurumu ve Günbed nüshaları bilinen yazmalara Bursa yazması da eklendi. 2019 yılından beri Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde sergilenen eser, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tıpkı basımı yapılarak tanıtımı gerçekleştirildi. 1610-1640 yıllarına tarihlenen el yazması, dijital olarak da araştırmacılara açıldı.

YENİ DEDE KORKUT NE GETİRECEK?

Bursa’nın Nilüfer ilçesinin Fadıllı mahallesinde bir aile tarafından yıllarca muhafaza edilen Dede Korkut yazması, aile fertleri ölünce antikacı İbrahim Koca’ya teslim edilmişti. Koca da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’ne bağışladı. 2019 yılından beri müzede sergilenen eser, 2022 yılına kadar bilim dünyasının dikkatini çekmedi. Geçen yıl basın yoluyla paylaşılınca büyük bir heyecan dalgasına sebep oldu. Merak edilen şuydu, yeni Dede Korkut, acaba ne getirecek?

DAHA RAHAT OKUNAN BİR NÜSHA

Yazmanın kitap haline getirilmesinde proje koordinatörlüğü yapan Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, şunları söyledi: “Yaptığımız karşılaştırmalarla bulunan nüshanın Dresden yazmasının harekeli ve daha eski nüshası olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla Dresden’de eksik okunan, yanlış okunan birçok kelimeyi biz bu yazma vasıtasıyla daha güzel, daha aydınlık okuyacağız. Dede Korkut yazmalarının en eskisi Vatikan Kütüphanesi’ndeki yazmadır. İkincisi ise 125 yıl kadar sonra yazılan Bursa yazması, ardından Dresden yazması geliyor. Türk Kurumu’nda bulunan yazmanın tarihi yok ve eksik sayfaları var. Bugüne kadar iki nüsha üzerinde çalışıyorduk, Bursa yazması üçüncü nüsha olarak büyük katkı sunacak.”

KÜLTÜR MİRASIMIZ İÇİN DEĞERİ YÜKSEK

Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde edebiyat, sanat ve kültür dünyasından araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantıda konuşan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Dede Korkut Hikayeleri, Türk milletinin töresini, inancını, ahlakını ve kahramanlıklarını anlatan dünya kültür mirası için de değeri yüksek bir eserdir” dedi.







