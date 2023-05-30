Yeni hal binası hızla yükseliyor

‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda kent genelinde yaşayan vatandaşlara her zaman daha iyi şartlarda hizmet vermeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, proje ve yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesi için projelendirdiği modern hal binası inşaatı hızla yükseliyor. 25 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tesisin tamamlanmasıyla birlikte Gebze bölgesi modern bir sebze ve meyve haline kavuşacak.

İLERLEME YÜZDE 40’I BULDU

Gebze’deki mevcut hal binasının yetersiz olması nedeniyle yapımına bir süre önce Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde başlanan yeni sebze ve meyve halinde çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Gebze bölgesine hitap edecek olan modern hal binasında işin ilerleme oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı.

ASMA KAT BETONLARI DÖKÜLÜYOR

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde devam eden çalışmalar hızlı ilerliyor. Buna göre ekipler, A blokta 12 adet dükkânın asma kat tabliye betonunu döktü. Asma katlardaki tabliye betonların tamamlanmasından sonra idari kısımda 1. kat kolon ve tabliyesine başlanacak. Yapının diğer bloklarında da yoğun bir çalışma gerçekleşiyor. Buna göre B ve C blokta çevre drenajı ve temel çevresi su yalıtımları tamamlandı. D blokta ise istinat duvarların hafriyatı ile çevre altyapı drenaj ve su hatlarının yapımı devam ediyor.







