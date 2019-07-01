Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Yeni sisteme mercek
ANKARA

Yeni sisteme mercek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 1 yıl geride kalırken, Fuat Oktay başkanlığında oluşturulacak kurul yeni sistemin karnesini çıkaracak. Yaşanan aksaklık ve eksiklikler belirlenip, nedenleri ve çözümleri ortaya konulacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Türkiye 4 yıllık seçimsizlik döneminde atılacak reformlara odaklanırken, yeni hükümet sisteminin performansı da mercek altına alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinesinde bir çalışma kurulu oluşturulacak. 24 Haziran 2017 seçimleri ile halkın vize verdiği yeni sistemle geçen 1 yıla dair kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilecek. Eksiklik ve aksaklıkları belirlenecek sistemin geliştirilmesi için gerekli adımlar atılacak. Sorunlara ilişkin vatandaşların CİMER’e gönderdiği şikayetler de tek tek incelenecek.

KARNE ÇIKARILACAK

Başkanlık kabinesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği birinci ve ikinci eylem planlarında yer alan başlıklar bir kez daha ele alınacak. Bakanlıklar tarafından açıklanan stratejik eylem planları da tek tek değerlendirilecek. Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda bundan sonraki konular belirlenecek.

YASALAR MASADA

AK Parti grubunun çalışmaları da mercek altına alınacak. Çıkartılan yasalar ve kazandırdıkları masaya yatırılacak. Bundan sonraki dönemde hangi konularda yasa ihtiyacı olduğu belirlenecek. Çalışma kapsamında bürokrasinin performansı da değerlendirilecek başlıklar arasında. Bürokrasinin sahada etkinliğine bakılıp kendi iç işleyişinde problemler varsa onlara çözüm aranacak. En kısa sürede tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak olan değerlendirme, daha sonra kamuoyu ile de paylaşılacak.

  • Nöbetçi bakan formülü
  • Sistemde öne çıkan en önemli sorunun milletvekillerinin bakanlara ulaşamaması olduğu söyleniyor. Parlamenter sistemde bakanların çoğu TBMM içerisinden seçilirken, yeni sistemde ise bakanlar tamamen Meclis dışından atanıyor. Bakanların TBMM’ye gelme zorunluluğu ortadan kalktığı için milletvekillerinin en büyük şikayeti, kendi illeri ile ilgili sorunun çözümünde bakanlara ulaşamaması. Bunun için AK Parti, “nöbetçi bakan” modelini getirmeyi düşünüyor. Bakanlar haftada bir gün Meclis’e gelerek milletvekillerinin taleplerini not edecek.

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