Yeni yapılanma girişimi çöktü

FETÖ’nün gaybubet evlerinden sorumlu R.Ş. Bayrampaşa’daki lüks rezidansta 2 kg külçe altın, bin 180 dolar, 2 bin 500 avro, 6 bin 500 lira ve çok sayıda cep telefonu ile yakalanmıştı.

15 Temmuz ihanetinin ardından FETÖ’nün son çırpınışları da çöktü. Örgütün yeniden yapılanma girişimleri, güvenlik güçlerinin operasyonları ile ilk safhada bastırıldı. Kripto örgüt üyeleri ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ’cülerin saklanması için oluşturulan gaybubet evleri tek tek tespit edildi.

82 KRİPTO HAİN

İstanbul İstihbarat, Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 yılda gerçekleştirdiği ara operasyonlarla örgütün hücrelerine büyük darbe vurdu. İstanbul'daki 9 ilçede FETÖ’nün yeniden yapılanma girişimi boşa çıkartıldı. Operasyonlarda sözde imam düzeyindeki 82 kripto FETÖ'cü hain yakalanarak gözaltına alındı. Gaybubet evlerini tespit ettikten sonra FETÖ’cülerin binaya giriş-çıkışlarını takibe alan polis, bölgedeki tüm kameraları da inceledi.

5 İLÇE ÖNE ÇIKTI

Fatih, Bakırköy, Güngören, Zeytinburnu, Bağcılar, Tuzla, Büyükçekmece, Ümraniye ve Üsküdar'daki gaybubet evleri çökertildi. Kripto FETÖ’cüler yakalanırken, bulunan dijital veriler incelemeye alındı. En büyük yapılanmanın Fatih, Bakırköy, Güngören, Zeytinburnu ve Bağcılar’da olduğu ifade edildi.