Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: 75 kişi partiden ayrıldı

Kırşehir teşkilatı olarak yaşadıkları sürecin partisinin genel merkezinde teşkilat içerisindeki şahıslarla ilgili olduğunu vurgulayan Bülent Er, il başkanlığı, kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte istifa ettiklerini belirtti.

İstifa kararının 11 Nisan günü alındığını aktaran Er, "Yaklaşık 3 ay önce iki amcamızın vefatı sebebiyle il başkanları toplantısına katılamadım. Genel merkezden baş sağlığı telefonu gelmemesi bizi kırdı. Bu süreçte hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk yaşadığımız için görevden affımızı istedik" dedi.

"Başarı belgeleri manavdan verilmedi"

Arkalarından başarısız yönetim sergilendiği dedikodularının çıktığını ifade eden Er açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizlere tebliğ yapılmadı. Bu durum bizleri üzdü. Üye çalışmalarında başarısız olduğumuz söylenmiş, oysa genel başkanımızı Fatih Erbakan'ın elinden üye çalışmalarında başarı sertifikaları aldık. Bizlere bu belge bakkal ya da manavdan verilmedi. Tüm bu gelişmelerin ardından il, kadın ve gençlik kolları olarak istifa ettik. İl yönetiminden 30 kişi, kadın kolları yönetiminden 17, gençlik kolları yönetiminden ise 13, merkez ilçeden ise 15 arkadaşımız istifa etti."

Mucur ilçesinde Serkan Ekim ve yönetim kurulundan 17 kişi de istifa dilekçisini sundu. Partinin Kaman, Mucur, Merkez ilçe ve Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde de aktif yönetimi bulunuyor.











