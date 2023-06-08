Yenilerin ilk MGK’sı

Devletin zirvesi yeniden şekillenirken Milli Güvenlik Kurulu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk toplantısını bugün yapacak. Kurulun haziran ayı olağan toplantısına eski MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de bu kez Savunma Bakanı olarak iştirak edecek. Halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanı olan Org. Musa Avsever, yeni dönemin ilk MGK toplantısına Genelkurmay Başkan Vekili olarak katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise MGK ile tanışacak.