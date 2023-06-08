|
Gündem

Yenilerin ilk MGK’sı

Milli Güvenlik Kurulu ( MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Kurulun haziran ayı olağan toplantısına eski MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de bu kez Savunma Bakanı olarak iştirak edecek.

Canberk Doğan
04:00 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MGK toplantısı arşiv.

MGK toplantısı arşiv.

Devletin zirvesi yeniden şekillenirken Milli Güvenlik Kurulu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk toplantısını bugün yapacak. Kurulun haziran ayı olağan toplantısına eski MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de bu kez Savunma Bakanı olarak iştirak edecek. Halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanı olan Org. Musa Avsever, yeni dönemin ilk MGK toplantısına Genelkurmay Başkan Vekili olarak katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise MGK ile tanışacak.

MGK’NIN GÜNDEMİ DOLU

Sınır güvenliği ve yurt içi ile Suriye ile Irak kuzeyinde sürdürülen terörle mücadelede son durum dışında dış politikada Suriye ile dörtlü formatta süren normalleşme adımları, Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz’de süresi bir yıla yaklaşan Tahıl Koridoru’na ilişkin gelişmeler, İsveç’in NATO üyeliği ve bu ülkenin verdiği taahhütlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği MGK, son toplantısını 30 Mart’ta yapmıştı.



#MGK
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hakan Fidan
#Yaşar Güler
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Buğday fiyatları belli oldu! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar?