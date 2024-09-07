Yerli atılımlar uzaya taşınıyor

Türkiye savunma sanayisindeki atılımlarını uzaya taşıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın öncülük ettiği Fergani firmasının ticari amaçla ürettiği uydular, bu uydularda kullanılan komponentler, faydalı yükler ve özgün itki teknolojilerle geliştirilen Yörünge Transfer Araçları (YTA) uzay endüstrisinde hizmet

veriyor. Üretilen 100 kg sınıfındaki mikro uyduların 500-600 km irtifa aralığında hizmet vermesi planlanıyor.





TAKIM UYDU PROJESİ

Yeni uzay yaklaşımı ve fırlatma maliyetlerinin düşmesi sonucunda uzayda sayıları hızlıca artan uyduların yörüngeler arası transfer ettirilmesi ihtiyacı projenin çıkış kaynağından biri. 100 kg sınıfındaki birçok mikro uydu, 500-600 km irtifada hizmet verecek. Bu uyduların ana görevi ise haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli özelliklere sahip olacak. Takım uydu projesi genel olarak denizcilik, havacılık, IoT, meteoroloji, lojistik gibi sektörlere hizmet verecek. Çeşitli bantlarda haberleşme sağlayabilecek olan bu uydular, küresel kapsama ağına da sahip olacak. Aynı zamanda takım uyduların yörünge hareketlerinin izlenmesi, uydu haberleşmesinin gerçekleştirilmesi gibi operasyonlar için yer segmenti kurulması planlanıyor.





TRANSFER ARACI TASARLANIYOR

Yapılan çalışmalar kapsamında alçak yörünge uyduları bu yıl ilk uydusunu fırlatacak. Bunun yanında yörünge transfer araçları ve fırlatma sistemleri üzerine çalışmalar da sürüyor. Fergani’nin bir diğer projesi olan Yörünge Transfer Aracı (YTA), uydu işletmecilerinin istenen yörüngeye ulaşmasını, fırlatma sisteminin yörüngesine uyum sağlamak zorunda kalmadan sağlamayı hedefliyor. Bu sistem, uydu işletmecilerine zaman ve maliyet avantajı sunuyor.



