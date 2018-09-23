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Yerli insülin

Diyabet hastalarının kullandığı insülinin Türkiye’de üretilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Yeni teknolojili insülinle ithalattan ihracata geçilmesi planlanıyor.

Ahmet Fatih Erturan Yeni Şafak
İthal insülin ilaçlarına yılda yaklaşık 500 milyon dolara yakın para ödüyor.
İthal insülin ilaçlarına yılda yaklaşık 500 milyon dolara yakın para ödüyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün şeker hastası sayısı artıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de her 6 kişiden biri diyabetten etkilenirken bunun 2030’da 5 kişiden birine kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bakanlık ise şeker hastalarının kullanmak zorunda olduğu ithal insülin ilaçlarına ise yılda yaklaşık 500 milyon dolara yakın para ödüyor. Yerli insülin üretime başladığı takdirde ithalattan ihracata geçerek Türkiye’ye milyonlarca dolar kazandırması öngörülüyor.

YENİ TEKNOLOJİLİ OLACAK

Sağlık Bakanlığı son yıllarda yerli ilaca yönelik yapılan teşvikler meyvesini vermeye başladı. Bu kapsamda Türkiye’de en çok kullanılan ilaçlar bir bir yerliye dönüştürülürken bu ilaçların başında da insülin geliyor. Geçtiğimiz yıllarda global bir firma tarafından yerli olarak geliştirilmeye başlanan yeni teknoloji insülin ilacının çalışmaları devam ediyor.

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