Gündem Yeşil reçete çetesi çöktü
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Yeşil reçete çetesi çöktü

Bursa merkezli dokuz ildeki operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, üretici şirketlerden, ‘ihraç edecekleri’ yalanıyla alıp piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 430 bin ilaç ele geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
430 bin ilaç ele geçirildi
430 bin ilaç ele geçirildi

Bursa merkezli 9 ilde 3 aydır sürdürülen operasyonlarda, ihraç amaçlı üretilen ancak yasa dışı yollarla piyasaya sürülen uyuşturucu etkili 430 bin hap ele geçirildi, 20 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen ilaç sayısının, Türkiye genelinde bir seferde ele geçirilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

ÜÇ AYLIK TEKNİK TAKİP

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında yeşil reçeteye tabi 235 bin ilaç ele geçirdi. Narkotik polisi, operasyonun ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi. Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda da operasyon için düğmeye bastı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

  • Polis, Bursa merkezli operasyonda Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Van ve Adana'da belirlenen adreslere eş anlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı, yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç ele geçirildi.

İHRAÇ ETTİK, YALANI

Şüphelilerin, üretici şirketlere, sahte belgeler ile kendilerini ecza deposu gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaçları aldıkları, uyuşturucu olarak da sattıkları belirlendi. Bursa'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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