Yeşil Vatan'ın koruyucusu orman işçilerine 'şehit' statüsü

Arşiv
Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybedenlere "şehit" statüsü verilmeye başlandı.
Şehit statüsü, orman işçileri başta olmak üzere yangınlarla mücadeleye katılan kamu personelinin ve gönüllülere veriliyor.
Yasanın nisan ayında yürürlüğe girmesinin ardından geriye dönük olarak tarama çalışmaları yapıldı.
Orman işçilerinin örgütlü olduğu Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, şu ana kadar orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden 151 kişiye "şehit" statüsü verildiğini belirtti.
1905 yılındaki işçiler de var
- Şehit statüsü sağlananlar arasında 1905 yılında İzmir'de meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden işçiler de var.
1996, 2004, 2012 ve 2021 yıllarında İzmir, Muğla, Kahramanmaraş ve Denizli'deki orman yangınlarına müdahale sırasında hayatını kaybeden 14 Rus vatandaşına da şehitlik statüsü tanındı.
Ailelerine maaş bağlanıyor
Şehitlik statüsü sağlanan Türk vatandaşlarının ailelerine maaş bağlanıyor. Bir şehit yakınına kamuda iş imkanı sağlanırken bazı kişiler için toplu tazminat ödemesi de yapılıyor.