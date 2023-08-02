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Yeşil Vatan'ın koruyucusu orman işçilerine 'şehit' statüsü

Nisan ayında Meclis'te kabul edilen yasayla orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatında kaybedenlere "şehit" statüsü verildi. Yasanın ardından yapılan geriye dönük çalışmalar sonucunda şu ana kadar yangınlarda hayatını kaybeden 151 kişi şehit sayıldı.

09:32 . 2/08/2023 Çarşamba
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Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybedenlere "şehit" statüsü verilmeye başlandı.

Şehit statüsü, orman işçileri başta olmak üzere yangınlarla mücadeleye katılan kamu personelinin ve gönüllülere veriliyor.

Yasanın nisan ayında yürürlüğe girmesinin ardından geriye dönük olarak tarama çalışmaları yapıldı.

Orman işçilerinin örgütlü olduğu Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, şu ana kadar orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden 151 kişiye "şehit" statüsü verildiğini belirtti.

Aslan,
"Vatanın savunmasını yaparken şehit olan askerimize, polisimize nasıl şehitlik statüsü verilmişse; yeşil vatanın koruyucusu ateş savaşçıları işçiler de bu haklarını talep ediyorlardı. Uzun mücadelemizin sonucunda bu arklarımıza da şehitlik statüsünü kazandırdık"
ifadelerini kullandı.

1905 yılındaki işçiler de var

  • Şehit statüsü sağlananlar arasında 1905 yılında İzmir'de meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden işçiler de var.

1996, 2004, 2012 ve 2021 yıllarında İzmir, Muğla, Kahramanmaraş ve Denizli'deki orman yangınlarına müdahale sırasında hayatını kaybeden 14 Rus vatandaşına da şehitlik statüsü tanındı.

Ailelerine maaş bağlanıyor

Aslan,
"Şimdiye kadar 150’ye yakın arkadaşımız şehit oldu. Onların çalışmaları devam ediyor. Orman teşkilatında çalışan işçisiyle, memuruyla hepsi de şehit statüsüne alınmıştır. Şu anda da işlemleri devam ediyor."
dedi.

Şehitlik statüsü sağlanan Türk vatandaşlarının ailelerine maaş bağlanıyor. Bir şehit yakınına kamuda iş imkanı sağlanırken bazı kişiler için toplu tazminat ödemesi de yapılıyor.



#şehit
#orman işçileri
#orman yangınları
31 dakika önce
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