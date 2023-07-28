Antalya'nın Kemer ilçesinde Pazartesi günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.